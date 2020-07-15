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15 липня 2020, середа, 15:34 12
Верховна Рада і партії 2020-07-15T16:30:02+03:00
Українські Новини
Влада змінює території районів для себе, а не для людей, – Бойко

Влада змінює території районів для себе, а не для людей, – Бойко

Сергій Паламаренко
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Адмінреформа
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що проект постанови про укрупнення та ліквідацюї районів порушує права громадян, і такі питання необхідно вирішувати лише на місцевих референдумах.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Це так зване укрупнення районів, яке влада називає адміністративно-територіальною реформою, викликало велике збурення серед людей. Це рішення уряду наче навмисно проти людей. Скажімо, мешканці села Київської області звикли їздити, наприклад, до Бородянки, де лікарня, соціальні служби, школи. Це недалеко від їхнього села, їм зручно туди доїхати. При укрупненні їх будуть змушувати їхати до іншого міста, яке за 40-50, а в деяких районах навіть за 150 км. Ріжучи по живому межі районів, влада не враховує, як людям дістатися до райцентру", – сказав Бойко.

Народний депутат зазначив, що опозиція категорично проти таких змін і за цю постанову Кабінету Міністрів голосувати не буде.

"Я вважаю, що це буде ляпас суспільству і людям, коли без їхнього відома проходить створення нових громад і районів, і це називають адміністративно-територіальною реформою. Ми будемо голосувати проти", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

Якщо ж монобільшість все ж таки прийме цю постанову, то ОПЗЖ піде до Конституційного Суду. "Ця постанова порушує права громадян, і такі питання необхідно вирішувати лише на місцевих референдумах. А за потреби ми підемо до суду, аби захистити людей", – підкреслив Юрій Бойко.

Проект постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів" було знято з порядку денного засідання парламенту 15 липня.

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