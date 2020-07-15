підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти
15 липня 2020, середа, 15:09 2377
Економіка 2020-07-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти

Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти

Алина Заика
гральний бізнес, легалізація грального бізнесу

Експерти відзначають, що легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі Українських Новин.

"Так, за 2285-д проголосували, але рано радіти: ще треба дочекатися, щоб Президент підписав прийнятий законопроект. А по-друге, є колосальна проблема – не врегульовано питання оподаткування грального бізнесу", - зазначив Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник.

За його словами, необхідно прийняти максимально швидко законопроект №2713-д.

"15 вересня Кабмін повинен подати бюджетну резолюцію. А який бюджет може бути без податків?", - зазначив експерт.

У свою чергу Валерій Клочок, політичний та економічний експерт, здивований, що деякі депутати від опозиції виступали проти легалізації грального бізнесу.

"Мене дивували заяви особливо депутатів від опозиції, які виступали проти цього закону, бо це нібито буде розрухою для наших сімей", - зазначив він.

Експерти також повідомили, що до прийняття законопроекту 2713-д, все буде працювати згідно зі змінами до податкового кодексу, які були прийняті в 2016-му році, коли податки прийняли, а основного закону не було: залишається податок на виграш 18%.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: гральний бізнес легалізація грального бізнесу

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов
Новини
"Суспільне ТБ" в Черкасах показує менше години місцеві телепрограми 16:31
Рейтинг Зеленського у липні зріс, Бойка і Порошенка — впав, — Центр Разумкова і "Демініціативи" 16:04
У Чехії знову зіткнулися два потяги: є загиблі 16:00
Після негативних тестів на коронавірус не вдавалося вимкнути додаток "Дій вдома" — реакція Мінцифри 15:57
Влада змінює території районів для себе, а не для людей, – Бойко 15:34
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами 09:12
більше новин
У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok