Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти

Експерти відзначають, що легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі Українських Новин.

"Так, за 2285-д проголосували, але рано радіти: ще треба дочекатися, щоб Президент підписав прийнятий законопроект. А по-друге, є колосальна проблема – не врегульовано питання оподаткування грального бізнесу", - зазначив Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник.

За його словами, необхідно прийняти максимально швидко законопроект №2713-д.

"15 вересня Кабмін повинен подати бюджетну резолюцію. А який бюджет може бути без податків?", - зазначив експерт.

У свою чергу Валерій Клочок, політичний та економічний експерт, здивований, що деякі депутати від опозиції виступали проти легалізації грального бізнесу.

"Мене дивували заяви особливо депутатів від опозиції, які виступали проти цього закону, бо це нібито буде розрухою для наших сімей", - зазначив він.

Експерти також повідомили, що до прийняття законопроекту 2713-д, все буде працювати згідно зі змінами до податкового кодексу, які були прийняті в 2016-му році, коли податки прийняли, а основного закону не було: залишається податок на виграш 18%.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.