"Електроважмаш" бачить великі перспективи партнерства з "Турбоатомом", — Бусько

ДП "Електроважмаш" спільно з основним партнером – АТ "Турбоатом" (Харків) бачить можливість наростити портфель замовлень для АТ "Укргідроенерго" у 2-3 рази в найближчі два роки, про це інформує тимчасово відсторонений на його прохання від виконання обов'язків гендиректора підприємства Віктор Бусько.

"На сьогодні спільно з основним партнером – "Турбоатомом" реалізується проект модернізації турбогенераторного обладнання Укргідроенерго, надалі планується спільна участь у не менш великих проектах на атомних електростанціях України. Перспектива роботи з "Укргідроенерго" дуже серйозна. Ми бачимо можливість наростити портфель замовлень у 2-3 рази в перспективі найближчих двох років", - повідомив Бусько агентству "Інтерфакс-Україна".

Бусько поінформував про заборгованість за поставлену продукцію по лінії поставок "Електроважмаш" – "Турбоатом" – "Укргідроенерго": "Це було пов'язано з тим, що замовлення "Укргідроенерго" кредитує ЄБРР, у якого свої жорсткі правила роботи з підрядниками і перевірки документів на оплату. Це серйозні лондонські банкіри, з якими потрібно чітко і системно працювати. Ми за два місяці змогли налагодити ефективну взаємодію, тому пішли оплати, яких завод дуже чекав. У найближчі тижні ми побачимо ще більше проплат за відвантажену продукцію".

Нагадаємо, в період з 2020-го по 2024 рік "Укргідроенерго" планує реконструювати 20 гідроагрегатів, а також планує реконструкцію найстарішої станції - Дніпровської ГЕС. Станом на 1 січня 2020 року проект "Реабілітація гідроелектростанцій" був профінансований сумарно на 10,346 млрд грн, в тому числі кредитні кошти МФО становлять 4,078 млрд, власні кошти компанії - 6,268 млн грн.