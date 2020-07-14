Працівники заводу Coca-Cola під Києвом знову вимагали підвищити зарплату

10 липня відбувся протестний мітинг біля прохідної заводу Coca-Cola в смт. Велика Олександрівка (Броварський район, Київська область) з вимогами підвищення рівня заробітної плати працівникам заводу. До протестів призвело те, що з 2013 року зарплата працівників зменшилася майже вдвічі в доларовому еквіваленті.

Про це повідомило інтернет-видання Дело.ua, посилаючись на повідомлення профспілкової групи "Авангард".

"Незважаючи на те, що ціна товару зросла, завод не зменшував обсягів виробництва, а навіть навпаки - кількість виробленої продукції зросла майже вдвічі, а під час карантину підприємство не зупинялося", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, вже протягом 2019-2020 років члени профспілки "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" неодноразово зверталися до керівництва компанії, щоб обговорити рівень зарплати. Але адміністрація Coca-Cola категорично відмовилася вести будь-які переговори.

За словами голови заводської профспілки Сергія Рудницького, ситуація на підприємстві почала погіршуватися з приходом нового керівництва в 2013 році.

Під час акції до мітингувальників ніхто з керівництва заводу так і не вийшов. У відповідь на це профспілка пообіцяла продовжувати акції протесту, поки не почнеться діалог щодо підвищення зарплат.

Нагадаємо, кілька десятків працівників заводу Coca-Cola, який знаходиться в смт. Олександрівка Київської області, вийшли на акцію протесту 18 червня. Учасники акції вимагали підвищення заробітної плати на 100%, оскільки з 2013 року їх зарплата майже не змінювалася.

У той же час у компанії стверджують, що за можливістю підвищують зарплати щорічно. Крім підвищення минулого року значно збільшували зарплату і в 2018: тоді оклади працівників виробництва зросли на 46% - це на 10% вище, ніж в середньому у компанії, і в рази більше рівня інфляції за 2018 рік. В цілому, середня заробітна плата в системі компаній Coca-Cola в Україні в 2018 році, порівняно з попереднім роком, зросла на 22,3%.