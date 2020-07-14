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14 липня 2020, вівторок, 17:47 159
Нерухомість 2020-07-14T18:30:02+03:00
Українські Новини
Ми не допустимо самовільного захоплення Будинку Руссова, – Труханов

Ми не допустимо самовільного захоплення Будинку Руссова, – Труханов

Ірина Дорофейчук
Геннадій Труханов, Мер Одеси, Будинок Руссова
Геннадій Труханов. Фото: прес-служба
Геннадій Труханов. Фото: прес-служба

Мер Одеси Геннадій Труханов під час робочого виїзду заявив, що 3 липня пам'ятник архітектури, знаменитий Будинок Руссова був зареєстрований за територіальною громадою Одеси. Незважаючи на це, в ньому велося незаконне будівництво.

Про це повідомило інтернет-видання РБК-Україна.

"Нещодавно хтось оформив у власність частину цього пам'ятника архітектури. Причому зроблено це в місті Рені, що відразу викликає питання. Правоохоронці повинні дати оцінку діям реєстраторів, які проводили оформлення. Ну а тим часом сумнівні "власники" кожну квартиру в 30 метрів самовільно розширювали до 300 метрів і починали там будівництво, хаотичне перепланування", - сказав Труханов.

Він також повідомив про те, що ці незаконні дії вже зупинені. А щодо посадових осіб, які їх допустили, буде проведено службове розслідування. На даний момент мерія звертається до правоохоронних органів.

Мер Одеси підкреслив, що Будинок Руссова є історичною та культурною спадщиною всіх одеситів.

"Поважаю приватну власність, але такі значущі пам'ятки архітектури, як Будинок Руссова, повинні належати усім одеситам. Ми не дозволимо їх незаконно приватизувати та псувати. Боротьба буде нелегкою, але ми обов'язково зробимо так, щоб ця унікальна будівля була загальним надбанням", - резюмував Труханов.

Нагадаємо, раніше Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Одесі активно ведеться роботи з реконструкції парку "Преображенський" та міського зоопарку.

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