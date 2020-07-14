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14 липня 2020, вівторок, 14:59 6
Верховна Рада і партії 2020-07-14T15:00:02+03:00
Українські Новини
Влада відмовилася виконувати передвиборчі обіцянки і має піти у відставку, - Бойко

Влада відмовилася виконувати передвиборчі обіцянки і має піти у відставку, - Бойко

Тетяна Зотова
Парламент, Бойко, Зеленський, обіцянки, ОП-ЗЖ
Юрій Бойко. Фото: ВП-ЗЖ
Юрій Бойко. Фото: ВП-ЗЖ

"Влада відмовилася від обіцянок, даних виборцям, і тому повинна піти у відставку." Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив у своєму виступі з трибуни Верховної Ради, інформує портал політичної сили.

"Це був рік колосального обману людей з боку президента Зеленського і правлячої більшості у парламенті. Питання завершення війни на сході країни, боротьби з бідністю, соціальної підтримки людей - все це залишилося на папері. І президент Зеленський, і парламентська більшість не виконали своїх передвиборчих обіцянок", - зазначив Юрій Бойко.

За його словами, замість вирішення питань, які дійсно є важливими для людей та країни, парламент та уряд зосередилися на своїх особистих інтересах.

"В умовах економічної кризи Верховна Рада ухвалює суто лобістський законопроект про легалізацію казино. Розпродається земля та стратегічні підприємства. При цьому люди та бізнес не отримують ніякої підтримки, система соціального захисту зруйнована, а медицина та освіта продовжують піддаватися руйнівним експериментам", - підкреслив опозиційний політик.

Фракція Опозиційної платформи - За життя виступає категорично проти такої політики.

"Позиція нашої фракції абсолютно чітка: будь-яке позачергове засідання парламенту повинно мати одну мету. Перше - зміна уряду. Уряд має піти у відставку, тому що він переплутав пріоритети. І друге - прийняття законопроектів, які допоможуть нашим людям пережити ці складні часи. Все інше, що виноситься на позачергові засідання, на яких наполягає президент країни, без такого порядку денного - це знущання над народом України, це нехтування інтересами наших людей. І в цьому балагані ми участі брати не будемо!", - наголосив Юрій Бойко.

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