Забудовник загрожує Жулянам інфраструктурним колапсом та екологічною катастрофою

Мешканці мікрорайону Жуляни, Солом'янського району Києва, б'ють на сполох, закликаючи київського міського голову, контролюючі служби та архітектурно-містобудівні інстанції столиці негайно зупинити незаконне будівництво багатоквартирного житлового будинку на ділянці вул. Вишневої, 6-8, яке загрожує новою трагедією.

Про це повідомив веб-сайт телевізійного каналу "Прямий".

У зверненні до міської влади мешканці Жулян вказують, що будівельні роботи проводяться з порушенням вимог законодавства, несуть реальну загрозу не лише власникам сусідніх земельних ділянок, але й всьому мікрорайону. Зведення будинку на 50 квартир відбувається з порушеннями санітарних, екологічних та протипожежних норм, що може призвести до екологічної катастрофи та інфраструктурного колапсу.

Забудовник зводить багатоповерхівку на відстані менше 1 метра до сусідніх земділянок. Пляма забудови фактично відповідає площі землі, що виключає можливість обладнання паркомісць, зеленої зони, ігрових майданчиків та іншої прибудинкової інфраструктури. Більш того, забудовником не передбачено підключення комплексу до центральних мереж каналізації, що призведе до серйозних екологічних і санітарно-епідеміологічним наслідків для мікрорайону в результаті наповнення поверхневих вод і грунту прилеглих земельних ділянок фекаліями.

Мешканці Жулян з'ясували, що власником ділянок є фізична особа Анастасія Стасенкова, яка передала їх для забудови фізособі Віталію Петренку. В свою чергу, роботи веде ТОВ "Будівельна Компанія-Парк" (ЄДРПОУ 32425018). Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) міста Києва поінформував жителів, що не видавав та не реєстрував дозвільних або декларативних документів на право виконання забудовником підготовчих або будівельних робіт. Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА) також не видавав містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок по вул. Вишневої, 6-8, що підтверджується відсутністю відповідних записів у реєстрі. Таким чином будівництво ведеться абсолютно незаконно.

Мешканці мікрорайону з'ясували також, що за реалізацією проекту не здійснюється авторський та технічний контроль, роботи виконують наймані, офіційно непрацевлаштовані забудовником працівники, які проживають на будмайданчику. Висотні роботи виконуються ними без страховки, що в будь-який момент може призвести до нещасних випадків.

На даний момент Солом'янським відділенням поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві розпочато кримінальне провадження за фактом самоправства, пов'язаного з проведенням будівельних робіт без дозвільних документів.

Місцеві мешканці сподіваються, що міська влада не допустить нової хвилі будівельного хаосу і відкритого протистояння людей з нелегальними забудовниками в Києві, а мер столиці Віталій Кличко стримає своє слово та особисто запобіжить загрозливу ситуацію.