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  • 15.07.2020 12:00 Прес-конференція: "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?"
14 липня 2020, вівторок, 14:11 11
Прес-центр 2020-07-14T14:45:21+03:00
Українські Новини
15.07.2020 12:00 Прес-конференція: "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?"

15.07.2020 12:00 Прес-конференція: "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?"

Алина Заика

15 липня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?"

Під час прес-конференції будуть обговорюватись такі теми:

  • Податкове регулювання грального бізнесу
  • Демонізація грального бізнесу буде й далі продовжуватись: хто головні бенефіціари?
  • Чи встигне бюджет отримати надходження від грального бізнесу вже у 2020 році?

Спікери:

  • Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;
  • Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан";
  • Віктор Скаршевський, економічний експерт;
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт;
  • Валерій Клочок, політичний і економічний експерт.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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