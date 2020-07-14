15.07.2020 12:00 Прес-конференція: "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?"

15 липня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?" Під час прес-конференції будуть обговорюватись такі теми: Податкове регулювання грального бізнесу Демонізація грального бізнесу буде й далі продовжуватись: хто головні бенефіціари? Чи встигне бюджет отримати надходження від грального бізнесу вже у 2020 році? Спікери: Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник; Микола Мельник, голова аналітичної групи "Левіафан"; Віктор Скаршевський, економічний експерт; Юрій Гаврилечко, економічний експерт; Валерій Клочок, політичний і економічний експерт. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.