підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • СЕО Parimatch Сергій Портнов: Легалізація дозволить залучати інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіону
14 липня 2020, вівторок, 13:24 406
Економіка 2020-07-14T15:00:04+03:00
Українські Новини
СЕО Parimatch Сергій Портнов: Легалізація дозволить залучати інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіо

СЕО Parimatch Сергій Портнов: Легалізація дозволить залучати інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіону

Елизавета Кесельман
Інвестиції, Розваги, Parimatch, Сергій Портнов
Parimatch
Parimatch

Верховною Радою України прийнято закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Після 11 років заборони на державному рівні відновлено існування індустрії азартних ігор і її сегмент, що найбільш динамічно розвивається – беттінг (ставки на результат спортивних змагань). Одна з топ-5 світових беттінг-компаній – міжнародний холдинг Parimatch вже підтримав ініціативу держави та готується до виходу на український ринок.

Зміни в законодавстві відповідають загальносвітовому тренду: останні кілька років європейські країни та США активно впроваджують національне ліцензування грального бізнесу. Експерти впевнені, що легалізація грального бізнесу – найважливіший крок для детінізації сфери гральної індустрії, залучення в країну великих міжнародних інвестицій, що сприятиме розвитку нових технологій і створення робочих місць.

СЕО Parimatch Сергій Портнов: "Для нас, як для міжнародної компанії, дуже важливо працювати в прозорому юридичному полі з визначеними правилами гри. Це відкриває можливості розширювати бізнес, залучати іноземні інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіону. Легалізація це логічний крок технологічної трансформації, адже сфера беттінгу в усьому світі драйвер нових технологій, які прийдуть в країну разом з інвестиціями".

Серед головних позитивних ефектів, які держава отримає від легалізації – додаткові податкові надходження в бюджет, розвиток інфраструктури суміжних галузей економіки, створення тисяч робочих місць. За прогнозами учасників ринку, вже до кінця року український бюджет може отримати додатково близько 5 млрд грн від продажу ліцензій, а також від податкових відрахувань. До того ж буде усунуто джерело корупції, зокрема у спорті. Самі гравці отримають легальний статус і захист своїх прав, а український спорт – нові спонсорські програми.

Parimatch завжди підтримував ідею легалізації ринку і заявляє про свою відкритість до діалогу з владою для надання міжнародного досвіду та компетентної експертизи. Ну а після завершення процесу легалізації холдинг готовий розширити співпрацю з українським спортом, яку протягом останніх 11 років здійснював у форматі меценатської підтримки.

 

Більше новин про: Інвестиції Розваги Parimatch Сергій Портнов

В Україні легалізували гральний бізнес
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі
Новини
Влада відмовилася виконувати передвиборчі обіцянки і має піти у відставку, - Бойко 14:59
Забудовник загрожує Жулянам інфраструктурним колапсом та екологічною катастрофою 14:42
За підробку автомобільного номерного знака Рада хоче позбавляти волі на 5-7 років 14:41
Християнські мозаїки в Соборі Святої Софії будуть накривати під час мусульманських молитов 14:28
У Білорусі зняли з виборів головного опозиційного супротивника Лукашенка 14:19
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
СЕО Parimatch Сергій Портнов: Легалізація дозволить залучати інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіону 13:24
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі 10:12
більше новин
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok