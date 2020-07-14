НАБУ абсолютно безпідставно звинуватило співробітників НБУ в справі "VAB Банку" і відмовляється тепер це визнавати, – Писарук

Голова "Райффайзен Банк Аваль" Олександр Писарук, колишній заступник глави Національного банку України (НБУ) і старший експерт фінансового сектора в Міжнародному валютному фонді (МВФ) заявив, що абсурдність обвинувачення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі рефінансування "VAB Банку" Олега Бахматюка була зрозуміла відомству Артема Ситника з самого початку. Однак НАБУ відтягує прийняття процесуального рішення про закриття кримінальної справи, так як не може пояснити громадськості ті безпідставні публічні заяви, які вони робили під час розслідування.

Писарук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що абсурдність обвинувачення з боку НАБУ була зрозуміла з самого початку активної фази цього кримінального провадження, і в 2014 році НБУ діяв в рамках законодавства та виключно з метою уникнути негативних наслідків банківської кризи, та всі претензії з боку НАБУ вже спростовані відповідними документами, висновками експертів і фахівців.

"Мені здається, вже всім зрозуміло, у тому числі представникам правоохоронних органів, що будь-які обвинувачення співробітників НБУ в заволодінні коштами шляхом видачі стабілізаційного кредиту в період кризи 2014 року - це абсурд. Неприємно усвідомлювати, що НАБУ - організація, яку підтримують усі міжнародні інституції, включаючи МВФ, в якому я працював більше 3 років, не розібралося в ситуації, абсолютно безпідставно обвинуватило співробітників НБУ в умисному злочині й тепер відмовляється це визнавати", - сказав Писарук.

За його словами, НАБУ тепер складно пояснити громадськості ті публічні заяви, які вони робили під час розслідування, адже озвучені ними обвинувачення були безпідставними. "Однак ще гірше продовжувати цей абсурд і всіляко відтягувати прийняття логічного процесуального рішення про закриття кримінальної справи відносно мене і співробітників НБУ", - заявив банкір.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка, яка була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, стосувалася отримання рефінансування від Нацбанку "VAB Банком". Печерський районний суд Києва ухвалив, що вона була відновлена незаконно, проте НАБУ і САП відмовляються виконувати рішення суду. Раніше офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та заяви НБУ спростували звинувачення НАБУ.