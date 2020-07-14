Інвестиційна безпека: як інвестору захистити свої інтереси в Україні

Попри значні економічні проблеми і напружену політичну ситуацію, Україна, в силу свого вдалого географічного розташування на перехресті торгових шляхів, залишається інвестиційно привабливою державою. Інвестування в Україну є однією з перспективних форм отримання прибутку для іноземних інвесторів і практично єдиною можливістю відновити нашу економіку. Але частина потенційних інвесторів з причини існуючих ризиків утримується від вкладення інвестицій в нашу країну, а інвестори, які вже мали можливість здійснити інвестування в Україну, часто стикаються з штучно створеними місцевими чиновниками перешкодами.

Президент Зеленський на численних міжнародних майданчиках неодноразово заявляв, що Україна готова всіляко підтримувати іноземних інвесторів. Але про те, як працюють "інвестиційні няні імені Зеленського", найкраще можуть розповісти постраждалі від держрейдерства міжнародні інвестори. Наприклад, французький "Ашан", у якого руками АРМА вкрали 27 га землі в Овідіопольському районі Одеської області.

"Ашан" мав намір побудувати там великий торгово-розважальний центр, вклавши 50 млн доларів вже в першу стадію проєкту. Але коли французи інвестували перші 124 млн грн, виявилося, що вони не зовсім господарі своїх законно куплених для будівництва ТРЦ земельних ділянок. За сумнівними судовими рішеннями одеська земля перейшла у власність одіозного агентства АРМА з усіма витікаючими наслідками.

Для інвестора велике значення має безпека інвестицій, від якої на пряму залежить організація процесу руху інвестицій та правовий стан об'єктів інвестиційної діяльності.

Одним з кроків захистити закордонного інвестора, стало відкриття в Україні Міжнародної юридичної компанії "Лалум і Ко", що спеціалізується на інвестиційній безпеці. Авраам Лалум, засновник компанії в Ізраїлі, понад 15 років займається безпекою інвесторів у світі, має представництва в 15 країнах, включаючи Німеччину, США, Великобританії. Одна з провідних юридичних фірм Ізраїлю в області нерухомості. Саме Авраам Лалум розробив механізми захисту інтересів інвестора і майбутніх покупців та орендарів об'єктів нерухомості. Він залучив в Україну інвестора у сфері будівництва безнес-комплексів - ExonCapitalGroup.

Зараз "ExonCapitalGroup" є однією з провідних приватних івестиційно-будівельних компаній, яка базується в США. Компанія має стабільну репутацію у будівельній галузі і спеціалізується в ініціюванні, плануванні та будівництві багатьох комплексних і приголомшливих проєктів.

Серед реалізованих проєктів: житлові будинки, громадські будівлі, торгові і промислові комплекси.

Протягом всіх років роботи компанія демонструє високий рівень професіоналізму і дотримується найвищих стандартів, використовуючи високоякісні матеріали, передові методи будівництва, залучивши кваліфікованих і досвідчених співробітників. Все це в поєднанні з фінансовою стійкістю допомогло компанії "ExonCapitalGroup" домагатися успіху і є лідером у сфері інвестицій та нерухомості. Проєкти "ExonCapitalGroup" лідирують в роботі person-to-person з орендарями, маючи при цьому гарну інфраструктуру.

Незважаючи на те, що на старті своєї появи в Україні інвестор зіткнувся і з корупційними схемами місцевих чиновників, і з агресивними нападками "професійних активістів", найнятих недобросовісними конкурентами, і з інформаційною атакою медиакиллеров - завдяки партнерській підтримці Авраама Лалум компанія залишилася на українському ринку.

Один з найбільш перспективних проєктів ExonCapitalGroup в Україні - багатофункціональний комплекс 50-Авеню, що будується в Шевченківському районі Києва на проспекті Перемоги, 50А, недалеко від станції метро Шулявська. Порівняно з іншими бізнес-комплексами Києва, 50-я Авеню має широкий спектр переваг. Багатофункціональний будівля відповідає потребам успішних та активних людей у комфорті, стильному і ергономічному дизайні офісів, а також в зручній інфраструктури та економії часу.

У двох вежах 50-ї авеню розмістяться: офісні приміщення найвищої якості, бутикові галереї та фірмові магазини, SPA &FitnessClub, басейн на даху, підземний паркінг і вертолітний майданчик.

Інші переваги 50 Avenue: територія комплексу закрита для відвідувачів, вхід тільки для власників, застосовуються будівельні матеріали найвищої якості, розраховані на тривалу експлуатацію будівлі, забезпечується автономне опалення і утеплення мінеральною ватою, застосовується найперспективніша на сьогодні технологія монолітного каркасного будівництва.

Комплекс отримав свою назву від популярної 50-й вулиці в Нью-Йорку, також відомої як Манхеттен, де розташовані багато знакових місць, таких як Waldorf-AstoriaHotel, Рокфеллер-центр, ParamountPlaza і RadioCityMusicHall.

Проєкт 50 Avenue набагато більш конкурентоспроможний на тлі вже діючих столичних бізнес-центрів. А для України в цілому і для Києва зокрема важливо те, що вже зараз ведуться переговори про розміщення в 50 Avenue штаб-квартир Sony, Yahoo, Hewlett-Packard, Facebook, SAP, Microsoft, Google, Huawei.

Істотним для бюджету є і те, що близько 20% податків від будівництва при цьому буде сплачено у казну України. При тому, що близько 80% задіяних будматеріалів - українських торгових марок, тобто сприяє розвитку наших, українських виробництв.

Як зазначив керівник Міжнародної юридичної компанії Авраам Лалум:

"В Україні інвестори отримують більш високу прибутковість, ніж очікувалося. Український ринок є дружнім для інвесторів з успішним супроводом і дотриманням міжнародного законодавства про інвестиції в нерухомість. "ExonCapitalGroup"- компанія з дуже сильною фінансовою підтримкою і може легко інвестувати близько пів мільярда доларів у проєкти в Україні. Наразі "ExonCapitalGroup" працює над кількома проєктами паралельно на різних етапах, від отримання дозволу на будівництво до здачі об'єктів протягом наступних двох місяців. Завдяки спеціальному механізму, який ми розробили, під назвою "Контрольована покупка", він захищає гроші інвесторів з допомогою механізмів довіри, зовнішнього нагляду, механізму оплати за перебіг будівництва та застави на землю"

"Наша юридична компанія проводить первинний аналіз документів, а саме: на право власності на землю, дозвільних документів на виконання будівельних робіт і перевіряє забудовника на предмет будь-яких аспектів, які можуть вплинути на перебіг будівництва. Ми дбаємо про те, щоб наші об'єкти будувалися в повній відповідності з нормами міжнародного права і заздалегідь відсікаємо необґрунтовані претензії, захищаючи інтереси міжнародних інвесторів в Україні", - додав Авраам Лалум.

Ізраїльські та американські інвестори поки що випромінюють оптимізм щодо перспектив інвестування в українську економіку.Хочеться щиро вірити, що дії вищого політичного керівництва і, особливо мера Києва Кличка будуть сприяти розвитку цього оптимізму , а не перетворяться в черговий популізм.Саме цього і хочуть західні інвестори, в тому числі і Авраам Лалум.