Міжнародний рітейлер Ашан закликає бізнес об'єднатися в протидії рейдерським захопленням в Україні

Представники українського та міжнародного бізнесу мають консолідувати свої зусилля у протидії рейдерству, щоб отримати підтримку української держави у протидії цьому явищу.

Про це в ході прес-конференції заявили інвестори, у яких рейдери вкрали землю в Одесі - міжнародного рітейлера Ашан і міжнародної девелоперської компанії "Ситрас Україна". Зараз юристи компаній працюють над поверненням землі і домагаються скасування ланцюжка протизаконних рішень і дій, щоб відновити право власності на землю.

"Ми дуже розраховуємо на законні рішення з боку державних інститутів. Ми готові об'єднуватися з іншими постраждалими інвесторами, щоб продемонструвати державі, що відбувається в реальному житті не зовсім відповідає тому, що ми чуємо зі ЗМІ про "інвестиційних нянь" і формування в країні бізнес-клімату, сприяючого інвестицій", - розповіла Олена Сукманова, партнер юридичної фірми "Sayenko Kharenko", яка допомагає інвесторам повернути вкрадену у них землю під Одесою.

За фактом незаконних рішень і дій з крадіжкою землі Ашан в Одесі, до яких були залучені правоохоронні органи і судді, держреєстратори й національне агентство АРМА, порушено ряд кримінальних справ. Після об'єднання в одне провадження їх розслідуванням займається Національне антикорупційне бюро. Порушення, допущені агентством АРМА у ході незаконного продажу землі, підтверджені рішенням вищого антикорупційного суду, а Міністерство юстиції скасувало незаконно внесені записи в держреєстри. Держава всебічно сприяє відновленню законності щодо інвесторів.

"Справа про рейдерське захоплення землі у інвесторів в Одесі знаходиться на контролі Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ, Президент України також про нього знає і підтримує відновлення законних прав інвестора. Антирейдерська комісія Міністерства юстиції скасувала незаконні реєстраційні дії з землею Ашан, а глава Мін'юсту заявив, що готовий відстоювати інтереси інвесторів. Лише тільки один державний інститут АРМА діє всупереч позиції всіх державних органів і вважає, що може діяти поза межами правового поля", - розповів Руслан Дубас, юридичний директор компанії "Ашан Рітейл Україна".

Як відомо, агентство АРМА здійснило незаконний продаж за заниженою ціною заарештованих земельних ділянок в Одесі, де міжнародний рітейлер Ашан і міжнародна девелоперська компанія "Ситрас Україна" планували створити багатофункціональний торгово-розважальний центр.

Компанії інвестували в розвиток проекту понад 200 млн грн до того моменту, коли рейдери незаконно продали землі компанії "Пелучо", зупинивши реалізацію крупного інвестпроекту як в масштабах України, так і Одеського регіону. Агентство АРМА провело незаконний аукціон, з якого протиправно була продана земля під будівництво ТРЦ в Одесі. Близько 27 га дісталися компанії зі статутним капіталом у розмірі 5 тис. грн. і колишнім співробітником агентства АРМА в якості директора.

Близько року компанії Ашан і Ситрас, а також їх юридичні радники, працюють над поверненням землі замість подальшої реалізації проекту, який принесе Україні сотні мільйонів інвестицій, розвиток міської інфраструктури Одеси, податки і тисячі робочих місць.

"Цей проект мав стати знаковим як в історії України, так і в історії одеського регіону. Тут передбачалося створення багатофункціонального комплексу, що складається з рітейл-парку, торговельного та розважального комплексів, гіпермаркету, зон відпочинку для дітей і дорослих, а також океанаріум. Цей комплекс загальною площею 95 тисяч квадратних метрів мав забезпечити роботою понад 3 тисяч осіб, а також наповнення бюджетів усіх рівнів. В цей проект до нинішнього часу вже інвестовано понад 210 млн грн.", - розповіла про проект і його соціально-економічне значення Марта Орленко, юрист міжнародної девелоперської компанії "Ситрас Україна", що є співінвестором одеського проекту мережі Ашан.

Крім створення торгово-розважального центру цей проект створював передумови для розвитку інфраструктури Одеси - завдяки цьому ТРЦ місто отримало б нову сучасну багаторівневу транспортну розв'язку. Але рейдерське захоплення земель групи міжнародних інвесторів зупинило реалізацію цього проекту.

Як відомо, міжнародний інвестор Auchan вже більше року намагається повернути свою землю в Одеській області, яка була ним придбана для розвитку бізнесу в Україні. Але на підставі сумнівних судових рішень землю міжнародних інвесторів спочатку заарештували, а згодом передали національному агентству АРМА, яке здійснило протизаконний продаж землі за заниженою вартістю. Згодом були порушені кілька кримінальних проваджень, які розслідує Національне антикорупційне бюро.