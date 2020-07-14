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  • НАБУ вже важко не визнавати формулу Роттердам+, коли влада повернула формулу, - адвокат
14 липня 2020, вівторок, 09:39 379
Економіка 2020-07-14T11:15:03+03:00
Українські Новини
НАБУ вже важко не визнавати формулу Роттердам+, коли влада повернула формулу, - адвокат

НАБУ вже важко не визнавати формулу Роттердам+, коли влада повернула формулу, - адвокат

Тетяна Зотова
НАБУ, НКРЕКП, Роттердам+, Вугілля, Електроенергія
Роттердам+. Фото: google.com
Роттердам+. Фото: google.com

Українська влада повернула формулу ціноутворення на вугілля "Роттердам+", а в НАБУ продовжують не визнавати її законність. Про це написала адвокат ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Міненергетики заявили, що за дорученням президента Зеленського провели перемовини з ринком і будуть купувати вугілля за формулою Роттердам+", - написала Одинець.

Проте, за її словами, в НАБУ продовжують не визнавати законність та обґрунтованість формули. Зокрема, слідство вважає, що аналогічна "Роттердам+" формула для формування ціни на газ для населення – "Амстердам+" - є протилежною.

"В п'ятницю отримала цікаву відповідь (від НАБУ, - ред.) - кажуть, формування ціни на газ та електроенергію діаметрально протилежні та аж ніяк не можна порівнювати Роттердам+ та Амстердам+. І от не встигли детективи мені таке написати, як виявилось що Міненерго знов купуватиме вугілля за формулою Роттердам+", - написала Одинець.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики повідомило, що ДТЕК Енерго підписало контракт з ПАТ "Центренерго" на постачання українського вугілля без посередників за ціною, прив'язаною до імпортного паритету.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

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