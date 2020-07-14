У Каліфорнії в озері знайдено тіло зірки серіалу "Хор" Наї Рівери. Її шукали 5 днів

Ная Марі Рівера була американською актрисою, моделлю та співачкою. Тіло зірки серіалу Glee (укр. "Хор" або "Лузери") Наї Рівери було знайдено в Каліфорнії, в озері. Актриса зникла безвісти 8 липня.

Про це пише також Reuters з посиланням заяву шерифа округу.

"Немає жодних ознак того, що це був злочин, і ніяких ознак того, що це було самогубство", — сказав шериф.

Наголошується, що тіло актриси відправили на судмедекспертизу для розтину.

Актриса була зі своїм чотирирічним сином, якого знайшли в човні посеред озера Бенкеті на півдні Каліфорнії. Як повідомив офіс шерифа округу Вентура, 33-річна жінка орендувала плоскодонний човен увечері 8 липня.

Сина Рівери знайшли люди, які перебували на іншому човні, через три години після того, як вона орендувала човен. За словами хлопчика, вони з матір'ю разом плавали, але вона в човен не повернулася. Дитина спала, коли його знайшли, на хлопчику був рятувальний жилет.

Хто така Ная Рівера?

Американська актриса, що прославилася роллю Сантани Лопес — однієї з головних героїнь серіалу "Хор", який виходив на американському телеканалі "Fox" з 2009 по 2015 рік. Рівера також знімалася в шести сезонах серіалу, який розповідає про життя хору під назвою New Directions ("Новий напрям"). У 2014 році Рівера вийшла заміж за актора Райана Дорсі, від якого народила сина. У 2018 році пара розлучилася.