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14 липня 2020, вівторок, 08:34 15
Шоу-бізнес 2020-07-14T11:15:03+03:00
Українські Новини
У Каліфорнії в озері знайдено тіло зірки серіалу "Хор" Наї Рівери. Її шукали 5 днів

У Каліфорнії в озері знайдено тіло зірки серіалу "Хор" Наї Рівери. Її шукали 5 днів

Елизавета Кесельман
серіали, Ная Рівера, Смерть актриси, Смерть на озері

Ная Марі Рівера була американською актрисою, моделлю та співачкою. Тіло зірки серіалу Glee (укр. "Хор" або "Лузери") Наї Рівери було знайдено в Каліфорнії, в озері. Актриса зникла безвісти 8 липня.

Про це пише також Reuters з посиланням заяву шерифа округу.

"Немає жодних ознак того, що це був злочин, і ніяких ознак того, що це було самогубство", — сказав шериф.

Наголошується, що тіло актриси відправили на судмедекспертизу для розтину.

Актриса була зі своїм чотирирічним сином, якого знайшли в човні посеред озера Бенкеті на півдні Каліфорнії. Як повідомив офіс шерифа округу Вентура, 33-річна жінка орендувала плоскодонний човен увечері 8 липня.

Сина Рівери знайшли люди, які перебували на іншому човні, через три години після того, як вона орендувала човен. За словами хлопчика, вони з матір'ю разом плавали, але вона в човен не повернулася. Дитина спала, коли його знайшли, на хлопчику був рятувальний жилет.

Хто така Ная Рівера?

Американська актриса, що прославилася роллю Сантани Лопес — однієї з головних героїнь серіалу "Хор", який виходив на американському телеканалі "Fox" з 2009 по 2015 рік. Рівера також знімалася в шести сезонах серіалу, який розповідає про життя хору під назвою New Directions ("Новий напрям"). У 2014 році Рівера вийшла заміж за актора Райана Дорсі, від якого народила сина. У 2018 році пара розлучилася.

 

 

 

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