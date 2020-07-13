Китайська державна корпорація CNBM, якій належить 10 сонячних електростанцій в Україні і яка є одним з ключових гравців ринку альтернативної енергетики, має намір захищати свої інтереси в міжнародних судових інстанціях, у випадку, якщо не буде досягнуто компромісу з українською владою про нові правила застосування "зеленого" тарифу. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава правління CNBM International Corp Джейсон Джанг.

За його словами, у разі повторного зниження "зелених" тарифів на 15%, СNBM оскаржить їх в міжнародному арбітражі.

Зниження тарифів може стати можливим у разі прийняття в цілому законопроекту №3658, який був підготовлений на підставі меморандуму з виробниками відновлюваної енергії. Суть документа зводиться до зниження "зеленого" тарифу для існуючих і майбутніх проектів. У CNBM не стали підписувати меморандум, так як вважають його дискримінаційним.

За словами Джанга, CNBM вперше в своїй практиці зіткнулася з ситуацією, коли вимоги і пропозиції одного з ключових гравців ринку альтернативної енергетики ігноруються органами влади.

"Нас не запрошували ні на попередні зустрічі, ні на підготовчі переговори вже з фінального тексту меморандуму. При цьому наші власні ініціативи також майже завжди закінчувалися тишею з боку уряду і профільного міністерства. Наші листи залишилися без відповіді. А організовані з великим трудом зустрічі з представниками міністерства, на яких ми донесли свою позицію щодо неправомірного і дискримінаційного зниження тарифів – теж виявилися безрезультатними", - повідомив Джанг.

За його словами, в меморандумі і законопроекті залишилися самі спірні пункти, які компанія вважає несправедливими і які більше інших вдарять саме за її об'єктів. Зокрема, передбачається зниження на 15% тарифу для всіх сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, які введені в експлуатацію до 2020 року, однак для компаній CNBM тариф вже був знижений у 2015 році на 44%. Крім того, в компанії не згодні з тим, що на бізнес, не розширює потужності з 2013 року, намагаються перекласти наслідки неконтрольованого зростання "зеленої" генерації в 2018-2019 рр ..

Представник CNBM зазначив, що китайське посольство повністю в курсі, що відбувається і після появи перших ініціатив про зниження тарифів направило лист з докладним описом проблеми в Міненергетики. Ми готові до компромісного рішення, але воно має бути справедливим і ґрунтуватися не на віртуальних "загальних" підходах, а на недискримінаційних засадах", - сказав Джанг.

Він додав, що CNBM все ще сподівається на компромісне рішення в питанні "зелених тарифів". "Якщо компроміс не буде знайдений, ми будемо захищати свої законні інтереси у міжнародних інстанціях. Ми велика державна корпорація і у нас є достатньо часу і ресурсів, щоб довести цей процес до логічного завершення", - підсумував Джанг.