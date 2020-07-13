"Наш край" обрав Анатолія Присяжнюка головою Київської облорганізації

Анатолій Присяжнюк обраний головою Київської обласної організації політичної партії "Наш край".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Представляючи нового главу "Нашого краю" в Київській області, співголова партії Олександр Мазурчак відзначив успішний досвід управління областю.

"Анатолій Присяжнюк має серйозний і успішний досвід державного управління на місцевому рівні – він близько 4 років успішно очолював Київську область. Ми раді вітати його у своїх лавах, як і інших професіоналів та господарників, які долучились до нашої команди разом з ним", – сказав Мазурчак.

На думку співголови "Нашого краю", оновлення керівництва Київського обласного відділення партії зміцнює позиції партії перед місцевими виборами.

За словами Присяжнюка, разом з командою однодумців вони будуть працювати для розвитку Київщини, формування і становлення об'єднаних громад, створення комфортних умов для життя людей.

"Наш край» не є опозиційною силою, наша ідеологія базується на принципах об’єднання, відповідальності та ефективності роботи. Але ми ніколи не будемо миритися з бездіяльністю влади та прийняттям неефективних рішень. Для нас на першому плані – люди, їхнє життя, дозвілля, культура, духовність. Інтереси громад та їхніх мешканців, які будемо відстоювати", – зазначив новий голова Київської облорганізації партії "Наш край".

Також він зазначив, що за 5 років існування партії "Наш край" досяг значного представництва в органах місцевого самоврядування по всій країні.

Анатолій Присяжнюк обіймав посаду керівника Київської обласної державної адміністрації з 19 березня 2010 року по 2 березня 2014 року. У різні роки обіймав посади голови правління Державної акціонерної компанії "Чорноморнафтогаз", був заступником глави Служби безпеки України та заступником міністра внутрішніх справ України.