Олександр Озеров: Раджу оскаржувати постанову про накладення адмінстягнення за порушення ПДР "двійника" авто

Після того, як в Україні запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР), з'явились випадки, коли до відповідальності почали притягувати водіїв, які їх не вчиняли. Зокрема, мова йде про "двійники" авто, водії яких і порушували ПДР. Адвокат компанії "Investment Service Ukraine" Олександр Озеров розповів, як не потрапити до адміністративної відповідальності тим водіям, які не порушували правила дорожнього руху.

Адвокат компанії "Investment Service Ukraine" Олександр Озеров

З початком введення в дію на території України системи автофіксації порушень ПДР, з’явились випадки притягнення до адміністративної відповідальності водіїв, які не мають жодного відношення до їх вчинення.

Відтак, у відкритих джерелах розміщена інформація, що кожен 10-ий автомобіль на території України є "двійником" реально існуючого та зареєстрованого в установленому порядку автомобіля, такої ж моделі, з ідентичними номерними знаками.

Зазвичай виявити такі автомобілі можливо було лише при проведенні огляду чи дослідження співробітниками експертної служби сервісних центів МВС України.

Проте, як виявилось, при введенні в дію автофіксації порушень ПДР, такі випадки також стали відомі, оскільки деякі з водіїв почали отримувати "листи щастя" за правопорушення, які не вчиняли.

З’ясувалось, що скоріш за все, саме такі автомобілі "двійники", потрапляючи в "поле зору" камер відеоспостереження, спровокували направлення законослухняним водіям протоколів про адміністративне правопорушення.

Відповідно до абзацу 1 ст. 14-1 КУпАП, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, притягаються власники (співвласники) транспортних засобів.

Водіям слід бути обізнаними, що відповідно до абзацу 2 цієї статті, за наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, іншою особою, власник (співвласник) транспортного засобу може протягом десяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, повідомити про відповідні обставини орган (посадову особу), що виніс постанову про накладення адміністративного стягнення.

В такому разі, на період з'ясування та перевірки цих обставин, виконання постанови про накладення адміністративного стягнення зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила це правопорушення.

Проте. Не варто сподіватися лише на добросовісне виконання обов’язків працівників поліції. Раджу оскаржувати постанову про накладення адміністративного стягнення до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) або до районного суду згідно з ч. 3 ст. 288 КУпАП.

Строк оскарження постанови по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, складає 10 днів з дня набрання постановою законної сили.

В даному випадку постанова набирає законної сили після її вручення особі, отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.

Скарга подається до районного суду за місцем обліку транспортного засобу або за місцем проживання особи, щодо якої винесено постанову про накладення адміністративного стягнення.

Абзацом 2 ст. 268 КУпАП передбачено право особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, самостійно здійснювати збір та подання доказів своєї невинуватості.

Реалізовуючи надане право, слід зібрати та подати до суду відповідні докази. Такими доказами в розумінні ст. 251 КУпАП можуть бути пояснення свідків, яким відомо про дійсне місце перебування автомобіля чи його власника на момент вчинення адміністративного правопорушення, фото-відео записами зі стоянок/місць перебування автомобіля, іншими фактичними даними, на основі яких можливо встановити відсутність адміністративного правопорушення.

Крім того, з метою убезпечення себе в подальшому від подібних неприємних ситуацій, слід звернутись до органів поліції за місцем проживання та написати заяву про вчинення кримінального правопорушення, оскільки за знищення, підробку або заміну ідентифікаційного номеру транспортного засобу, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 290 КК України.

Разом з підробкою номерів кузову та номерних знаків на автомобілі "двійнику", як правило, вчиняється й інший злочин, а саме підробка та/або використання завідомо підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що є офіційним документом.

Таке звернення про вчинення кримінального правопорушення та матеріали, що будуть зібрані під час досудового розслідування, також можуть бути використані як докази для встановлення відсутності складу адміністративного правопорушення в діях законного власника ТЗ, якому надіслано постанову про накладення адміністративного стягнення.