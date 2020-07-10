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  • Без сучасної енергоінфраструктури Україна не зможе увійти в європейський енергоринок, – Едвард Чоу
10 липня 2020, пʼятниця, 17:20 264
Економіка 2020-07-10T18:00:01+03:00
Українські Новини
Без сучасної енергоінфраструктури Україна не зможе увійти в європейський енергоринок, – Едвард Чоу

Без сучасної енергоінфраструктури Україна не зможе увійти в європейський енергоринок, – Едвард Чоу

Елена Новикова
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Модернізація енергосистеми має величезне значення для інтеграції України в європейські ринки. Для залучення інвестицій в модернізацію електромереж необхідно впровадити привабливу і зрозумілу для інвесторів модель тарифоутворення за європейськими прикладами. Про це говорить Едвард Чоу, Головний науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Вашингтон, США) на вебінарі "The Challenge of ukraine's Energy Security: Grid Modernization", організованому Міжнародним центром податків та інвестицій (ITIC) за підтримки Бізнес-Ради "США – Україна" (USUBC).

Едвард Чоу каже, що в 2010 році Україна приєдналася до європейського Енергетичного Співтовариства. Але для реалізації прагнення України інтегруватися в європейські ринки, країна також повинна модернізувати енергоінфраструктуру

"Без сучасної енергомережі Україна не зможе підвищити свою енергетичну безпеку через інтеграцію в більш великий експортний ринок, а саме в ЄС", - підкреслює Чоу.

Едвард Чоу каже, що для модернізації енергосистеми необхідно перейти до стимулюючого регулювання за прикладом європейських сусідів України.

"Немає необхідності винаходити велосипед, коли справа доходить до модернізації системи регулювання енергетики", - зазначає Едвард Чоу.

Експерт стверджує, що для залучення інвестицій в енергоінфраструктуру потрібен стабільний, передбачуваний і привабливий режим тарифоутворення, перш ніж буде можливість для подальшого розвитку. Для цього Регулятор (НКРЕКП) має запровадити дієву методику RAB-тарифу.

"Інвестори припускають отримати норму прибутку з урахуванням ризику для того, щоб реалізувати потенційні інвестиції. Чим більш ризикове нормативно-правове середовище, тим вища потенційна норма прибутку, яку вимагатимуть інвестори", - стверджує експерт.

Нагадаємо, раніше експерт в області енергетики Аріель Коен стверджував, що без сучасної електроінфраструктури Україна не зможе підвищити рівень енергонезалежності і протистояти російській агресії.

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