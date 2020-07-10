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10 липня 2020, пʼятниця, 16:57 130
Бізнес 2020-07-10T16:58:21+03:00
Українські Новини
Працівники "Семок" просять Зеленського покарати рейдерів, – ЗМІ

Працівники "Семок" просять Зеленського покарати рейдерів, – ЗМІ

Петро Стуженко
Рейдерство, Президент України, Володимир Зеленський, Дмитро Лубінець, Semki, ТОВ

Трудові колективи групи компаній – виробників снеків направили колективне звернення до Президента України Володимира Зеленського із проханням захистити їх підприємства від рейдерських атак та покарати посадовців, які входять до рейдерського угрупування.

Про це повідомило інтернет-видання Коментарі.

У своєму листі працівники повідомили, що на початку червня вони були шоковані рішенням районного суду в Сумській області, який раптом наклав арешт на майно їхнього підприємства. Ухвалу про арешт було винесено суддею Олександром Капкіним по справі, яку з 2017 року розслідувало Сумське упраління СБУ, і ця справа не мала жодного зв’язку із ТОВ "Волана". Виробничий комплекс просто вирішили включити у справу з метою протиправно заволодіти майном та через АРМА передати його в управління зацікавленим особам.

Апеляційний суд Сумської області скасував незаконну ухвалу про арешт майна, а представники підприємства звернулися до компетентних органів з вимогою покарати рейдерів у погонах. Державне бюро розслідувань за рішенням суду повинно відкрити кримінальне провадження за підозрою у зловживанні владою проти слідчого сумського СБУ В. Прохненка, прокурора А. Жернового та інших "невстановлених осіб".

У причетності до рейдерської схеми представники підприємства звинувачують народного депутата Дмитра Лубінця, який, згідно матеріалів звернення, у своїх виступах з трибуни Верховної Ради відкрито вказував суддям, які рішення вони повинні винести для передачі заводу новим власникам.

Робітники заводу у колективному зверненні до Президента попросили взяти справу про спробу рейдерства під персональний контроль. Президента просять звернутися до глави СБУ на предмет проведення службового розслідування щодо підозрюваних осіб, а також на час слідства відсторонити їх від займаних посад. Також підписанти попросили провести службове розслідування щодо посадових осіб Сумської прокуратури. Окрім цього, від Президента очікують звернення до голови Ради з пропозицією створити тимчасову слідчу комісію для розслідування факту участі нардепа Лубінця у спробі рейдерського захоплення підприємства.

Нагадаємо, Головним слідчим управлінням Національної поліції внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінальне провадження через втручання в систему суду в справі ТОВ "Волана".

За словами адвокатів підприємства - Сергія Весніна та Руслана Капрана АО "Адвис" раніше винесене рішення Зарічного районного суду Сумської області із накладання арешту на виробничий комплекс ТОВ "Волана", не має ніякого зв’язку із кримінальною справою, яку останні 4 роки безрезультатно розслідує Сумське СБУ. Майно підприємства просто вписали у "заморожену" справу, щоб добитися ухвали про його арешт і передачу контролю рейдерам.

Повідомляється, що поліція отримала матеріали, які підтверджують, що посадові особи, які мають доступ до документообігу, діючи за попередньою змовою групи осіб, втрутилися в систему суду чим посприяли винесенню неправомірного рішення суду щодо торгової марки Semki.

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