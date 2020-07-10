Дніпропетровська ОДА передала Ярославському землю під будівництво нового терміналу аеропорту

Оператору реконструкції Міжнародного аеропорту Дніпропетровськ, компанії "НС-Дніпро" з групи DCH Олександра Ярославського, офіційно виділили землю під будівництво нового аеровокзального комплексу - 6 ділянок загальною площею 7,6 га. Відповідний договір, яикй регулює відносини між державою та інвестором, сьогодні підписав губернатор області Олександр Бондаренко.

"Підписали важливий документ, який дозволяє нам рухатися далі в підготовці до будівництва, щоб вже восени розпочати роботи, — повідомив під час церемонії Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків", який керує проектною групою з будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро". — Ми працюємо над тим, щоб цей аеропорт був найкращим в Україні. У будівництві використовуємо сучасні технології. Термінал буде легким і "повітряним", з великою кількістю скла, м'яким дизайном".

Ярославському передали землю під будівництво нового терміналу аеропорту

Ярославському Дніпропетровська ОДА передала землю під будівництво нового терміналу аеропорту

Як відомо, проект будівництва нового аеропорту у Дніпрі реалізується у форматі приватно-державного партнерства. За рахунок бюджетних коштів буде профінансовано будівництво сучасної злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м. А група DCH Олександра Ярославського займається будівництвом сучасного аеровокзального комплексу."Інвестор буде будувати термінал і супутню інфраструктуру. Підписаний договір — це ще й інвестиційне зобов'язання компанії DCH працевлаштувати певну кількість людей і платити податки саме місцевій громаді", — прокоментував підписання документа Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Раніше ЗМІ повідомляли, що власник групи DCH Олександр Ярославський планує інвестувати в будівництво нового термінального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро" $ 70-80 млн.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Дніпро" в минулому році відзначив своє 75-річчя, ступінь зносу конструктивного його будівель досягає 50%. А остання реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту, яка є стратегічним об'єктом державної власності, проводилася близько 30 років тому. Аеропорт міста-мільйонника має дуже низьку пропускну здатність, а жителі Дніпра змушені користуватися аеропортами інших регіонів України для здійснення ділових та туристичних поїздок, здійснюючи далекі переїзди з пересадками. Після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, у тому числі далекомагістральні літаки. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічних та світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність — близько 3 млн туристів на рік.

Група DCH має успішний досвід будівництва Міжнародного аеропорту "Харків" до Євро-2012 та його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які зв'язують місто регулярними прямими перельотами на ключові європейські ділові і культурні столиці, на популярні курорти. За підсумками 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові обслужив понад 1,3 млн пасажирів, і входить до ТОП-5 рейтингу найбільш динамічно розвиваються повітряних воріт континенту, який складає Міжнародна рада аеропортів (ACI Europe).