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  • Художниця Zinaida створила сценографію для кліпу "Купалочка" тандему "ВВ" & Божичі feat. Ніна Матвієнко
10 липня 2020, пʼятниця, 17:12 13 Відео
Шоу-бізнес 2020-07-10T18:00:01+03:00
Українські Новини
Художниця Zinaida створила сценографію для кліпу "Купалочка" тандему "ВВ" & Божичі feat. Ніна Матвієнко

Художниця Zinaida створила сценографію для кліпу "Купалочка" тандему "ВВ" & Божичі feat. Ніна Матвієнко

Петро Стуженко
Олег Скрипка, Воплі Відоплясова, Відеокліп, Зінаїда Ліхачова, Zinaida, Ніна Матвієнко, Божичі, Купалочка

Гурт "Воплі Відоплясова" на чолі з Олегом Скрипкою, Ніна Матвієнко feat. "Божичі" представили новий кліп "Купалочка", директором та головним режисером якого стала українська художниця Zinaida (раніше відома як Зінаїда Ліхачова).

Про це йдеться на офіційному веб-сайті художниці.

"Протягом майже 15 років ми відкривали фестиваль разом із Ніною Митрофанівною саме цією піснею. Крізь роки ми пронесли "Купалочку", і саме так вона стала негласним гімном "Країни Мрій", - згадує сьогодні Олег Скрипка.

Ділиться своїми першими враженнями і художниця Zinaida: "Якщо ви ще не дивилися - зробіть це просто зараз! Напрочуд органічний симбіоз драйвового звуку від сучасного рок-гурту Олега Скрипки з вікославною спадщиною сакрального мелосу української народної музики від Ніни Матвієнко, Сусани Карпенко та "Божичів".

Я тішуся, що як художник та режисер кліпу стала учасником цього дива разом з моєю командою справжніх професіоналів: Сергієм Міхальчуком, Юрієм Радьковським і Вікторією Зубенко. Ми вклали у цей наш творчий виплід душу свою укупці з усіма своїми знаннями про незглибиму палітру барв і самобутню культурну эстетику українських народних тридицій та обрядів.

Там усе справжне, лірічне й потужне. Робота вдалася. Дивіться, слухайте, насолоджуйтесь!"

 

Zinaida — yкраїнська художниця, яка працює в суміжних медіа: відео-інсталяція, перформанс, кіно, декоративно-прикладне мистецтво. Поєднуючи у своїй практиці перформанс, живопис, фотографію, скульптуру, відео та інші види прикладного мистецтва з народною творчістю, Zinaida створює масштабні інсталяції, що апелюють до соціокультурних універсалій і архетипів. Як фасилітаторка брала участь у проєкті Marina Abramovich: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія). З 2014 року є членкинею Національної спілки художників України.

Роботи Zinaida зберігаються у приватних колекціях України, Великобританії, Іспанії та США, а також у публічних зібраннях фонду Fondacion Caja de Burgos (Бургос, Іспанія) та Музею космонавтики імені С.П. Корольова (Житомир, Україна). Інсталяції авторки представлені в Національному музеї Революції Гідності("Білі сльози"), Київському академічному театрі "Київ модерн-балет" ("Стіна"), театрі "Актор" (валяна баба із проєкту "Ще".

В 2017 році спільно з "Укрпоштою" та UFW (Український тиждень моди) художниця представила поштові марки "Трансформація".

Zinaida є засновницею та менеджером волонтерської ініціативи ArtRehub.

Основою художньої практики Zinaida стає її власний досвід переживань та громадянська позиція, що пов'язана з драматичними для історії України подіями.

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