Мирні переговори мають бути на користь України, – Ігор Палиця

Лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця упевнений, що Україні необхідно відмовитися від таємних домовленостей, переговорний процес щодо подій на Донбасі має бути прозорим та зрозумілим для громадян.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телевізійному каналі "1+1".

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"Я категорично проти продовження війни, я категорично проти, щоб гинули наші хлопці, я категорично проти агресивних дій. Я за те, щоб домовлятися на користь України, не віддаючи ані клаптика нашої землі. Але домовлятися відкрито!" - сказав Палиця.

Політик зазначив, що поки в Офісі Президента України буде "кулуарщина", українці не знатимуть правди ані про війну на Донбасі, ані про ситуацію з Кримом, ані про справжній економічний стан у державі.