Шмигаль підтримав доопрацьований законопроект №3131-д про детінізацію в АПК

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав затверджений профільним комітетом Верховної Ради України доопрацьований законопроект №3131-д про детінізацію в агропромисловому комплексі (АПК).

Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вчора (9 липня) Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував більш конструктивний варіант законопроекту про детінізації с/х земель. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП), в тому числі сімейних фермерських господарств, ставка податку зменшена з 5% до 2% від нормативної грошової оцінки, а перші 2 роки (2021-2022 роки) пропонується пільговий перехідний період з нульовою ставкою", – написав Шмигаль.

За словами прем'єра, "детінізація разом з програмами підтримки аграріїв сприятиме розвитку малого та середнього фермерства".

Відзначимо, законопроект №3131-д передбачає введення поставленого податкового зобов'язання для великих і середніх аграріїв. Після перехідного періоду вона складатиме 4,5% від нормативної грошової оцінки – 1 215 гривень на гектар, для дрібних сільгоспвиробників, ФОПів та сімейних ферм всього 2% – 540 гривень за 1 га. Крім того, для дрібних сільгоспвиробників протягом 2 років буде діяти пільговий період.

Як зазначалося на вчорашньому засіданні профільного комітету Ради, дія закону стосується лише ділянок площею 1 га та не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які знаходяться в офіційній оренді.

Поставлене податкове зобов'язання – це не додатковий податок, а сума, з якою порівнюються вже сплачені податки. До неї входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. І лише в тому разі, якщо сума сплачених податків за рік на гектар менше, різницю треба сплатити до місцевого бюджету.

На даний момент податкове навантаження на аграріїв, які працюють "по-білому", забезпечучи робочі місця та виплачуючи своїм працівникам офіційну зарплату, складає близько 2 тис. гривень з гектара. Закон №3131-д їх просто не торкнеться.