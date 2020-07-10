Я достатньо незалежний, щоб говорити правду, - Пальчевський

В інтерв'ю виданню Апостроф лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" пояснив, чому критикує владу і не боїться робити це відкрито.

"Будучи у своєму віці і стані, я достатньо незалежний, щоб говорити правду. Ні в яких схемах не перебував. Нікому з олігархів чи політиків не зобов'язаний своїм успіхом. Можу навіть послати до бісової матері і періодично посилаю", - сказав він.

Також відомий підприємець розповів, чому зареєстрував "Перемогу Пальчевського" і розкритикував українських політиків.

"Будучи підприємцем, я спілкувався з Річардом Бренсоном (американський мільярдер, засновник корпорації "Віргін"), Маргарет Тетчер. Це люди великого масштабу планування. Спілкуючись з ними, розумієш, чому їх країни процвітають. У них при владі державні діячі, а у нас – політики. З другими не маю нічого спільного", - заявив А. Пальчевський.