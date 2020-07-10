Рівне може опинитися на межі екокатастрофи через кризу на заводі з виробництва міндобрив

Через скасування квот на закупівлю українських міндобрив хімічний гігант завод "Рівнеазот" змушений звільнити частину своїх робітників. Йдеться про долю 1000 осіб. Загальна чисельність працівників на виробництві – 2500 людей. Таке скорочення ставить під загрозу не тільки існування містоутворюючого підприємства. Про це пише "УНІАН".

Під питанням — безпечне існування усього міста Рівного. Загальновідомо, що очисні споруди міста – це споруди "Рівнеазоту". Андрій Карауш, директор "Рівнеоблводоканалу", запропонував вихід зі скрутного становища.

"Питання ось в чому: якщо буде скорочуватись виробництво, і не дай боже Рівнеазот зупиниться, то зупиняться й очисні споруди каналізації, які у заводу на території, і які є власністю заводу! – сказав Андрій Карауш. - А це 60% стоків міста Рівне! Відповідно нам не буде де їх очищати. Як наслідок — або графікова подача питної води споживачам, тобто не 24 години на добу, а 8 годин. Або екологічна катастрофа, бо неочищені стоки підуть в річку Устя".

"Четвертий рік ми є частиною проекту розвитку муніципальної інфраструктури. - заявив директор РОВП ВКГ "Рівнеоблводоканал" Андрій Карауш. -Намагаємося отримати кредит від Європейського інвестиційного банку для модернізації та розвитку, щоб побудувати очисні споруди в Рівному. Але за день ситуацію змінити неможливо. Я переконав обласну владу дати згоду на участь у цьому проєкті. Ми підтримуємо Рівнеазот в їхньому прагненні зберегти виробництво, нехай і запровадженням протекціоністських квот. Це так само як ТЕСи мають купувати дороге українське вугілля, щоб виробляти дорогу українську електрику. А тут вони змушені купувати дорогий газ (дорожче, ніж в Росії) виробляти дорожчі добрива, щоб зберегти виробництво, а в нашому випадку і випадку Черкас, ще і функціонування міст! Йдеться про долю 250 тисяч мешканців міста Рівного".

"Рівнеазот" — один з найбільших заводів хімічної промисловості України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1734 ПрАТ "Рівнеазот" входить у перелік підприємств, що мають стратегічне значення для безпеки й економіки держави.