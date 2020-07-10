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10 липня 2020, пʼятниця, 14:26 421
Політика 2020-07-10T15:45:02+03:00
Українські Новини
Рівне може опинитися на межі екокатастрофи через кризу на заводі з виробництва міндобрив

Рівне може опинитися на межі екокатастрофи через кризу на заводі з виробництва міндобрив

Анна Рудык
Андрій Карауш
Андрій Карауш

Через скасування квот на закупівлю українських міндобрив хімічний гігант завод "Рівнеазот" змушений звільнити частину своїх робітників. Йдеться про долю 1000 осіб. Загальна чисельність працівників на виробництві – 2500 людей. Таке скорочення ставить під загрозу не тільки існування містоутворюючого підприємства. Про це пише "УНІАН".

Під питанням — безпечне існування усього міста Рівного. Загальновідомо, що очисні споруди міста – це споруди "Рівнеазоту". Андрій Карауш, директор "Рівнеоблводоканалу", запропонував вихід зі скрутного становища.

"Питання ось в чому: якщо буде скорочуватись виробництво, і не дай боже Рівнеазот зупиниться, то зупиняться й очисні споруди каналізації, які у заводу на території, і які є власністю заводу! – сказав Андрій Карауш. - А це 60% стоків міста Рівне! Відповідно нам не буде де їх очищати. Як наслідок — або графікова подача питної води споживачам, тобто не 24 години на добу, а 8 годин. Або екологічна катастрофа, бо неочищені стоки підуть в річку Устя".

"Четвертий рік ми є частиною проекту розвитку муніципальної інфраструктури. - заявив директор РОВП ВКГ "Рівнеоблводоканал" Андрій Карауш. -Намагаємося отримати кредит від Європейського інвестиційного банку для модернізації та розвитку, щоб побудувати очисні споруди в Рівному. Але за день ситуацію змінити неможливо. Я переконав обласну владу дати згоду на участь у цьому проєкті. Ми підтримуємо Рівнеазот в їхньому прагненні зберегти виробництво, нехай і запровадженням протекціоністських квот. Це так само як ТЕСи мають купувати дороге українське вугілля, щоб виробляти дорогу українську електрику. А тут вони змушені купувати дорогий газ (дорожче, ніж в Росії) виробляти дорожчі добрива, щоб зберегти виробництво, а в нашому випадку і випадку Черкас, ще і функціонування міст! Йдеться про долю 250 тисяч мешканців міста Рівного".

"Рівнеазот" — один з найбільших заводів хімічної промисловості України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1734 ПрАТ "Рівнеазот" входить у перелік підприємств, що мають стратегічне значення для безпеки й економіки держави.

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