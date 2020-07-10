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10 липня 2020, пʼятниця, 12:09 363
Транспорт 2020-07-10T12:30:01+03:00
Українські Новини
Політолог схвально оцінив роботу Криклія у впровадженні посиленого габаритно-вагового контролю

Політолог схвально оцінив роботу Криклія у впровадженні посиленого габаритно-вагового контролю

Павло Твердохліб
Транспорт, Дорога, інфраструктура, Габаритно-ваговий контроль, Криклій
Габаритно-ваговий контроль на дорогах України. Фото: hubs.ua
Габаритно-ваговий контроль на дорогах України. Фото: hubs.ua

Політолог Петро Олещук схвально оцінив роботу Міністерства інфраструктури під керівництвом міністра Владислава Криклія у впровадженні посиленого габаритно-вагового контролю на дорогах України. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

От що я підтримую в останніх діях Мінтрансу (Мінінфраструктури – прим.ред.), так це перевірки перевантаження транспортних засобів, які зараз активно проводяться. Погодьтеся, що терпіти далі все те, що творилося на наших дорогах, просто неможливо. І так нормальних доріг ще спробуй пошукай, і ті регулярно розбиваємо через недотримання елементарних норм. Який тоді сенс у всіх цих “великих будівництвах", якщо за ними будуть слідувати ті самі методи і принципи поводження з суспільною власністю, які були раніше?”, - зазначив політолог.

Він навів у приклад останню статистику щодо проведених перевірок на пунктах габаритно-вагового контролю у різних областях України. Відтак, найвищі показники мають Одеська, Херсонська та Київська області. Всього за добу 8-го липня було складено 120 актів порушень.

Звісно, треба більше. Треба застосовувати новітні технології з контролю. Розширювати мережу. Але що взялися - вже добре, - додав Олещук.

Як повідомляла раніше пресслужба Міністерства інфраструктури, на сервісі відкритих даних транспортної галузі запрацював новий розділ з найактуальнішою статистикою щодо габаритно-вагового контролю на дорогах України. Це дані щодо кількості перевірених інспекторами Укртрансбезпеки авто, складених актів порушень, нарахованої плати за проїзд тощо. Ресурс доступний за посиланням: https://bi.e-transport.gov.ua/dwc.

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