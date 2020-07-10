Нормандські переговори були зірвані спеціально, тому що процес зайшов у глухий кут, - політтехнолог Володимир Петров

Переговори щодо Донбасу не склалися, але пропрезидентські сили знаходять цьому свої пояснення.

Політтехнолог Володимир Петров вважає, що переговори щодо Донбасу в "нормандському" форматі були зірвані спеціально і закінчилися, по суті, "успішним провалом". Про це він пише у своїй колонці для TK Media.

"До мене різними способами намагаються донести той факт, що я помилявся і переговори в Нормандії закінчилися успіхом, а не провалом. Пропоную наступний тезовий компроміс: переговори в "нормандському" форматі закінчилися успішним провалом", - зазначає Володимир Петров.

На його думку, саме такий висновок можна зробити з аналізу "інсайдів" українських Telegram-каналів "Легітимний" і "Резидент", які пов'язують з Офісом президента. У тому числі, з повідомлень у відповідь на колонку політтехнолога "Три дні до війни".

Канали просувають меседжі, що загострення конфлікту з Росією після зриву переговорів не буде, ситуація "заморожена" або "зайшла в глухий кут" з вини РФ. А також що глава Офісу президента Андрій Єрмак "формує новий клуб друзів України, які виступлять гарантом мирного процесу на Донбасі".

На думку Володимира Петрова, з постів "Легітимного" і "Резидента" можна зробити висновки, що "старі" друзі Україні більше не допомагають, переговори в "нормандському" форматі зайшли в глухий кут і більше неможливі, Україна відмовляється від минулого договору і хоче переглянути відносини, а Росія навпаки відмовляється обговорювати новий договір.

"Буквально за один день кудись поділася історія про кулуарні торги, які можна було вважати продовженням переговорного процесу, а міжнародні партнери в особі Німеччини і Франції виявилися неспроможними, що призвело до того, що Офісу довелося розірвати з ними відносини (або їм довелося розірвати відносини з Офісом) і терміново думати над створенням клубу "нових друзів України", - зазначив політтехнолог.

За його словами, Німеччина і Франція вийшли з переговорного процесу, тому що одна зі сторін повністю ігнорує свої зобов'язання в рамках нормандських домовленостей. Питання тільки в тому - яка. Українські джерела звинувачують Росію у зриві переговорів, а російські - навпаки.

При цьому міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що росіяни на переговорах "не демонструють ворожість і показують бажання зблизити позиції, тому говорити про безвихідь рано". Але, за його ж словами, "вести переговори з тим складом російської делегації, який існує на сьогоднішній день, неможливо".

У відповідь на таку суперечливу заяву, зазначає Володимир Петров, Telegram-канали починають публікувати нові "заспокійливі пігулки" для Президента, про те, що восени переговори все-таки продовжаться, а нинішня ситуація відбувається в рамках підготовки до виборів.

При цьому Єрмак, судячи по постам пропрезидентських каналів, "за своєю масою на політичній арені дорівнює масі Сонця", робить висновок політтехнолог. Так, голова ОП хоче зібрати новий "клуб друзів України", замінивши Німеччину і Францію Великою Британією і США з їх майбутнім, ще не обраним президентом. При цьому незрозуміло, що думає з приводу участі в переговорному процесі сама Велика Британія, чи готова до такого формату Росія і хто ще з міжнародних партнерів озвучував готовність вступити в "клуб друзів України".

Нагадаємо, 3 липня в Берліні відбулася зустріч у "нормандському" форматі за участі України, Франції, Німеччини і Росії. Сторони в черговий раз намагалися обговорити умови мирної угоди по Донбасу і наблизити проведення нового саміту в Берліні.

За підсумком глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що зустріч дійсно "наблизила нормандський саміт", а заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив про відсутність прогресу за законом "про особливий статус Донбасу".