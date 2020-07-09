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09 липня 2020, четвер, 18:11 169
Судова влада 2020-07-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Усі 4 справи "VAB Банку" потрапили до одних й тих самих суддів ВАКС. Таких співпадінь не буває, – Бахматюк

Усі 4 справи "VAB Банку" потрапили до одних й тих самих суддів ВАКС. Таких співпадінь не буває, – Бахматюк

Павло Твердохліб
Олег Бахматюк, Вищий антикорупційний суд, Укрлендфармінг, ВАКС
Олег Бахматюк. Фото: ulf.com.ua
Олег Бахматюк. Фото: ulf.com.ua

Бізнесмен, власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк викликав директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника на публічну дискусію про фальсифікації справи "VAB Банку" і заявив, що справи по банку, які за поданням НАБУ подаються до апеляційної інстанції Вищого антикорупційного суду (ВАКС), потрапляють до однієї трійки суддів, що неможливо при автоматизованому розподілі справ.

Про це Бахматюк заявив у своєму блозі на сайті видання "Українська правда", коментуючи рішення Печерського районного суду м. Києва, який визнав відкриття справи проти нього та колишнього заступника голови Національного банку України (НБУ) Олександра Писарука незаконним.

За словами бізнесмена, всі подання від НАБУ до апеляційної палати ВАКС потрапляють до однієї ж трійці суддів, хоча в Україні діє автоматичний розподіл судових справ між суддями для забезпечення незалежності та неупередженості процесів розгляду справ.

"Окремо хотів би зупинитися на тому, як працює апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду. Спочатку, незважаючи на рішення першої інстанції, апеляція виносить рішення про мій заочний арешт, хоча перед тим в ідентичній справі в заочному арешті було відмовлено Клюєву та Клименку, - написав Бахматюк. - А далі відбуваються ще цікавіші речі: через електронний розподіл справ саме ця трійка суддів, яка винесла проти мене незаконне рішення, отримує таку ж справу проти моєї сестри, потім ще одну справу проти екс-керівника "VAB Банку". А тепер ці ж судді розглядатимуть апеляцію САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) на справу щодо рішення Печерського райсуду. За дивним збігом обставин до трійці одних й тих же суддів потраплять 100% справ, що пов'язані зі мною. Бувають такі збіги? Питання риторичне".

Також бізнесмен заявив, що директор НАБУ Ситник уникає публічної дискусії з ним про факти фальсифікації справ у "VAB Банку", акціонером якого він був.

Нагадаємо, справа проти Писарука та Бахматюка, яку було повторно відкрито НАБУ в порушення норм чинного законодавства, як визначив суд, стосується отримання рефінансування від Нацбанку "VAB Банком".

Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростували обвинувачення НАБУ. Також детективи НАБУ підозрюються Державним бюро розслідувань (ДБР) у втручанні у складання завідомо неправдивого експертного висновку у цій справі.

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