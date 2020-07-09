"Укрзалізниця" підставила міністра Криклія, проваливши запуск приватної тяги, – ЗМІ

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Укрзалізниця" своїми діями затягує реалізацію експериментального проекту і робить все, щоб він не почався ніколи або його реалізація не була успішною. Тим самим "Укрзалізниця" підставляє міністра інфраструктури України Владислава Криклія щодо запуску приватного тяги на залізниці.

Про це йдеться у матеріалі на веб-сайті телеканалу "112 Україна".

"Вже майже рік минув з моменту прийняття рішення на найвищому рівні держави щодо запровадження приватної тяги для перевезення вантажів залізничним транспортом. Виконання цього завдання було покладено на міністра інфраструктури Владислава Криклія та "Укрзалізницю". Минув рік, а приватні локомотиви так й не поїхали по колії "Укрзалізниці" з вантажними поїздами", - зазначається в статті.

Експериментальний проект щодо допуску приватних локомотивів був підтриманий Міністерством інфраструктури. Проект мав реалізовуватися при повній підтримці та за сприяння "Укрзалізниці". Проте, не бажаючи порушувати своє монопольне становище, "Укрзалізниця" почала саботувати та сповільнювати реалізацію проекту. Спочатку "Укрзалізниця" надала Мінінфраструктури пропозиції до процедури погодження допуску приватних локомотивів, що містили обов’язкове погодження дільниць з "Укрзалізницею" та жорсткі умови до заявників, що суттєво ускладнювало заявнику успішне проходження процедури.

"Як наслідок, процес розгляду заявок потенційних учасників потонув у трясовині бюрократичних процедур та засідань спеціально утвореної Комісії Мінінфраструктури, до якої включено 3 представників "Укрзалізниці". Розгляд заяв здійснюється місяцями та значна їх частина повертається за формальними причинами. Наразі жодного рішення про допуск приватних локомотивів так і не прийнято", - зазначило видання.

"Технологічний процес перевезення вантажів приватними локомотивами не відпрацьовано та наразі не зрозуміло коли і як приватний локомотив зможе повезти вантажі по залізничній колії "Укрзалізниці". У цьому питанні "Укрзалізниця "максимально затягує процес. Лише нещодавно створено робочу групу в "Укрзалізниці" для вирішення цього важливого питання і збирається вона дуже рідко. А без єдиної технології взаємодії між "Укрзалізницею" та власником приватного локомотива подальший рух буде неможливий", - вказано у статті.

Невирішеним залишається питання встановлення тарифу на перевезення вантажів приватними локомотивами. Діючими наказами Мінінфраструктури встановлено нерівні тарифні умови для локомотивів "Укрзалізниці" та приватних локомотивів – фактично приватний локомотив вважається вантажем на своїх осях, за перевезення якого потрібно заплатити утричі дорожче локомотива "Укрзалізниці" (коефіцієнт складає 3,722), так як вважають його не як власний локомотив, а як вантаж на осях по вартості 18 вагонів.

"Реалізація участі у експериментальному проекті має здійснюватися на підставі договору про допуск приватних локомотивів, що укладатиметься між "Укрзалізницею" та власником приватного локомотива. "Укрзалізниця" мала би підготувати відповідний договір про допуск приватних локомотивів. Однак, "Укрзалізниця" підставила відомство Криклія і договір лише розробляється фахівцями "Укрзалізниці", які не дуже поспішають з його підготовкою", - зазначив автор матеріалу.