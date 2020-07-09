Підприємець Сергій Ліщина, співвласник компаній Izovat і "Українські лісопилки" вважає, що держава в особі Кабміну в умовах кризи, викликаної коронавірусом, має взяти на себе функції забезпечення балансу пропозиції на внутрішньому ринку між товарами, що виробляються українськими компаніями, і імпортерами. "З одного боку, не можна допустити зростання імпорту на шкоду внутрішнім виробникам, з іншого значного зростання цін українських виробників при значному обмеженні або заборону імпорту", - упевнений Сергій Ліщина.

За словами підприємця, в умовах нормального функціонування ринку, обсяги споживання можна прогнозувати і, якщо обсяги імпорту не є значними (до 5-10%), імпорт з ціною меншою ніж у внутрішніх виробників, не буде чинити негативного впливу на ринок, більш того, може виступати свого роду ціновим регулятором, забезпечуючи конкурентний ринок. "У стабільній ринковій ситуації завдання держави - не допускати системного збільшення імпорту, що може перевести, при довготривалій тенденції, до закриття внутрішнього виробництва", - розповідає Сергій Ліщина.

Бізнесмен, підкреслює, що при кризових явищах, як в 2020, спостерігається різке падіння попиту при збереженні бажання гравців зберегти обсяги постачань. При цьому питання ціни може бути визначальним. Імпортери пропонують більш низькі ціни і можуть значно наростити обсяги продажів і збільшити частку на ринку в короткий проміжок часу. "При цьому може додати негативу спроба імпортних виробників реалізувати складські запаси за ціною нижче собівартості. У такій ситуації внутрішній виробник може утримати ринкову частку тільки знижуючи відпускні ціни до рівня імпортних, що, природно, має межу у вигляді собівартості, - зазначає Сергій Ліщина. - При тривалій дії подібних факторів (просідання запасів ліквідності) положення внутрішнього виробника може погіршуватися, що призведе до його зупинки. Держава в цьому випадку повинна оперативно реагувати, контролюючи обсяги і ціну імпорту порівняно з попередніми періодами та у разі значного відхилення самостійно приймати рішення щодо обмеження імпорту або коригування митної вартості".

У цілому бізнесмен вважає, що завдання держави оцінювати вплив зростання імпорту конкретного товару і наявність можливості його виробництва на весь ланцюжок до споживача. Інакше, вирішивши проблему однієї галузі, можна отримати проблему зниження конкурентоспроможності в суміжних галузях. "Інструменти для захисту у держави є - введення квотування, мит. Єдина проблема - це законодавство щодо захисту внутрішнього ринку, яке побудовано на первинному зверненні внутрішнього виробника в Мінекономіки. Але, на жаль, українські компанії не мають доступу до оперативної інформації про обсяги імпорту і можуть реагувати вже зі значним запізненням за фактом, дуже швидко втрачаючи частку ринку. У силах держави стежити за зростанням імпорту, порівнюючи із середнім обсягом імпорту, і своєчасно реагувати", - підкреслює Сергій Ліщина.