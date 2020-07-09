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09 липня 2020, четвер, 15:58 350
Економіка 2020-07-09T17:00:05+03:00
Українські Новини
За 2019 рік на зношених електромережах сталось 156 тис. аварій

За 2019 рік на зношених електромережах сталось 156 тис. аварій

Елизавета Кесельман
RAB, Електромережа, ЦЕВ, Міжнародний центр податків та інвестицій
Фото: issuu.com
Фото: issuu.com

В Україні 95% від обсягу мереж, що перебувають в незадовільному стані, становлять розподільчі мережі для побутових клієнтів. За 2019 рік на такому обладнанні сталось 156 тис переривань подачі світла. Про це говорять аналітики Центру Економічного Відновлення(ЦЕВ) в дослідженні "КРИЗА НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН".

По даним дослідників ЦЕВ, перерви в електропостачанні України найвищі в Європі. Так, тривалість перерв в електропостачанні сягнула 683 хв у 2019 році. Для порівняння в Румунії цей показник вдвічі нижчий – 290 хв, в сусідній Польщі 180 хв. В Австрії - всього 24 хв на рік.

Іншою проблемою є значні втрати в мережах при розподілі електроенергії, що у 2019 році перевищили 10%. "Це принаймні у 2 рази більше, ніж у провідних країн ЄС - на рівні 4-7%", - говорять дослідники.

За словами експертів, 95% від обсягу мереж, що перебувають в незадовільному стані становлять розподільчі мережі 0,4-10(6) кВ, що розподіляють електроенергію для побутових клієнтів. За даними дослідників за 2019 рік на такому обладнанні сталось 156 тис переривань подачі світла. 

"Кріпильну арматуру руйнує корозія. Кабелі провисають і рвуться через вітер, дощ та обмороження. Трансформатори горять через перенавантаження. Їх розкривають і ламають злодії, які крадуть мідь", - говорять експерти.

 Це приводить до невиконання цілей Енергетичної стратегії до 2035 року. Згідно стратегії рівень SAIDI має поступово знижуватися, проте наразі він навпаки зростає. При цьому рівень відхилення вже складає понад 30%. 

Аналітики переконані, для того, щоб виправити ситуацію треба інвестувати щонайменше 1500 дол/км електромережі. Зараз в 1 км інвестують в 6 разів менше - 250 дол.

"Інвестиції в електромережі на рівні 1500 дол дозволять покращити показник SAIDI в 4 рази до 170 хв., що відповідає поточному показнику Польщі", - кажуть аналітики ЦЕВ.

Але теперішній варіант тарифного регулювання "Витрати+", як і запропонований НКРЕКП варіант RAB регулювання не дозволить генерувати необхідні кошти, впевнені аналітики. Недоінвестування складе більше половини необхідної суми.

"Використання RAB-моделі із застосування єдиної норми доходності (WACC) на весь обсяг РБА (з урахуванням стримуючого коефіцієнту протягом перших 3-х років) дозволить згенерувати необхідні капінвестиції в повному обсязі", - стверджують експерти ЦЕВ.  

Нагадаємо, раніше Міжнародний центр податків та інвестицій зазначав, що оптимальний вибір параметрів для RAB-тарифів – нарахування норми доходності на рівні WACC на всі активи операторів систем розподілу. 

Проти запропонованого НКРЕКП варіанту RAB регулювання висловлювалися також энергоэксперти та учасники ринку.   

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