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09 липня 2020, четвер, 15:17 139
Фінанси 2020-07-09T15:45:02+03:00
Українські Новини
"Місто Банк" покращив фінансові показники

"Місто Банк" покращив фінансові показники

Павло Твердохліб
Місто Банк, Фінпоказники
Місто Банк. Фото з відкритих джерел
Місто Банк. Фото з відкритих джерел

Впродовж червня 2020 року було завершено програму капіталізації Акціонерного товариства (АТ) "Місто Банк", покращено фінансовий стан та підвищено нормативи капіталу.

Про це повідомила прес-служба банку.

Станом на 01.07.2020 показники діяльності активи АТ "Місто Банк" склали 1 444 млн гривень, в тому числі, високоліквідні кошти – 234 млн гривень. Капітал – 253 млн гривень, результат діяльності – 39 млн гривень.

Банком дотримано всі нормативи капіталу:

  • регулятивний капітал (Н1) – 212 млн гривень (нормативне значення не менше 200 млн гривень);
  • норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – 20,1% (нормативне значення не менше 10%);
  • норматив адекватності основного капіталу (Н3) – 14,5% (нормативне значення не менше 7%).

Також повідомляється, що банком дотримано всі нормативи ліквідності, зокрема коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) становить 200,4% (нормативне значення – не менше 100%), та повністю виконано норми обов’язкового резервування.

Всі зазначені показники підтверджуються даними статистичної звітності, яка щоденно подається до Національного банку України. "Банк продовжує працювати в звичайному режимі та виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та вкладниками", - зазначила прес-служба АТ "Місто Банк".

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