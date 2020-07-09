Кулик запропонував оголосити "Народну підозру" Порошенку, щоб повернути $6 млрд українцям

Колишній прокурор, старший групи прокурорів Генеральної прокуратури України з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 років Костянтин Кулик через бездіяльність офіційних органів запропонував оголосити "Народну підозру" колишньому Президенту України Петру Порошенку, щоб повернути 6 млрд доларів українцям.

Про це Кулик заявив на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Я виступаю з ініціативою публічної "Народної підозри" та повернення українцям 6 млрд доларів, які у них вкрали Порошенко та компанія", – зазначив Кулик.

Він нагадав, що в березні 2019 році їм була висунута офіційна підозра Валерії Гонтарєвій, Борису Ложкіну, Олексію Філатову Олександру Гриценку (голові правління Укрексімбанку) та іншим особам з оточення Порошенка.

"Був підготовлений проект підозри самому Порошенку у легалізації (відмиванні) активів Арбузова-Курченко на суму 406 млн доларів США, дачі та одержання хабарів в особливо великих розмірах, вчинені в складі злочинної організації. Відмиванні грошей у вигляді купівлі облігацій зовнішнього боргу України. Це як раз ті 6 млрд доларів США, які зараз Україна, тобто ми з вами, будемо виплачувати цим особам", – повідомив Кулик, демонструючи проект підозри.

За словами колишнього прокурора, при розслідуванні обставин вчинення злочинів Віктором Януковичем та його оточенням було доведено заволодіння ними державними активами України на суму 40 млрд доларів США.

"Нам вдалося повернути в бюджет 1,5 млрд доларів США. Вдалося це зробити, незважаючи на опір окремих політично та корупційно стурбованих представників посольства США в Україні, окремих корупційно заангажованих співробітників НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) з їх 4 кримінальними справами в інтересах оточення Януковича. Ми повернули країні 1,5 млрд (доларів)", – підкреслив Кулик.

Він заявив, що при роботі над подальшою конфіскацією активів Януковича були з'ясовані імена нових власників активів – осіб з оточення Порошенка.

"Я маю на увазі Гонтарєву, Ложкіна, самого Порошенка та інших афілійованих з ними осіб, якими протягом кількох років керував Порошенко. За часів правління Януковича група Порошенка інтегрувалася до складу так званої "Сім'ї" Януковича, здійснювала з ними злочини, Гонтарєва використовувала міжнародні схеми та своїх зарубіжних партнерів для виведення вкрадених активів з України. В тому числі, підконтрольна їй компанія ICU, вивела частину з конфіскованих 1,5 млрд доларів США", – зазначив Кулик.

Після приходу Порошенка до влади, повідомив колишній прокурор, він розвинув своє угруповання, залучив до нього нових членів.

"При цьому, бажаючи отримати впливових покровителів в особі міжнародного істеблішменту, з метою прикриття незаконної комерційної діяльності, Порошенко вступив у злочинну змову з Соросом і Байденом, про що свідчать у тому числі й показані нами записи розмов і наявні у нас документи", – поінформував Кулик.

Метою створення угруповання, підкреслив Кулик, було "віджати награбоване".

На всіх, зазначив колишній прокурор, хто підбирався дуже близько до цієї "схеми", була своя управа: звільнення, юридичне переслідування, цькування в медіа.

"Інструментарій у Петра Олексійовича (Порошенка) був багатий. Підконтрольні йому медіа, професійні активісти-грантоїди, виконували свою роль з дискредитації неугодних, а НАБУ під контролем Ситника та окремих представників посольства США в Україні заводили на них справи. Тепер всі ці обставини розкриваються нами та журналістами", – заявив Кулик.

Сьогодні мова, повідомив він, йде про те, щоб повернути до бюджету України раніше вкрадені десятки мільярдів доларів і покарати злочинців. І зробити це має народ України.

"Ми виявимо злочинців, підготуємо їм публічне обвинувачення і змусимо генерального прокурора підтримати обвинувачення в суді та відшкодувати шкоду, заподіяну Україні незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державної влади, як це гарантоване статтями 55, 56, 124 та 131-1 Конституції України", – резюмував Кулик.