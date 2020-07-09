Бойко вимагає відновити водопостачання Донбасу

"Вимагаємо від влади негайно відновити систему водопостачання Донбасу." Про це під час робочої наради у Слов'янському відділенні КП "Вода Донбасу" заявив Співголова опозиційної Платформи - За життя Юрій Бойко, який відвідав регіон з робочою поїздкою, інформує портал партії ОП-ЗЖ.

У Донецькій області п'ять міст повністю або частково залишилися без води. Такі аварії на Донецькому водоводі, особливо у літній період, відбуваються майже регулярно, ситуація постійно погіршується. 97 км труби другого Донецького водоводу, яка фактично забезпечує північну частину області, зношена майже на 100% і не підлягає ремонту.

"Чергова аварія на Донецькому водоводі залишила без води низку прифронтових міст Донеччини. Це особливо небезпечно, коли, наприклад, у Слов'янську, кожен день фіксується новий спалах коронавірусу - вже понад 400 хворих, і їх кількість продовжує зростати. По всій Донецькій області епідеміологічна ситуація також погіршується. Залишити у такий час людей без води і не виділити необхідні кошти з держбюджету на заміну зношеної на 100% інфраструктури донецького водоводу - це злочин!", - вважає Юрій Бойко.

Політик зазначив, що опозиціонери піднімали це питання у Верховній Раді, відзначаючи, що латати давно зношену трубу немає сенсу, потрібно повністю замінити водогін.

"Щоб забезпечити безперебійну роботу підприємства, а людям - постачання питної води, треба повністю замінити систему. Ціна питання - приблизно 800 мільйонів гривень. Зрозуміло, що в обласному бюджеті таких грошей немає, але є у Фонді боротьби з COVID-19, гроші з якого, замість того, щоб віддати медикам, на підготовку медобладнання і лікарень, витрачають на непріоритетна речі. У той же час безперебійна робота водопроводу - це також профілактика поширення вірусу. І ми будемо ставити це питання негайно", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Народні депутати від Опозиційної платформи - За життя Валерій Гнатенко, Володимир Мороз, Наталія Королевська, Федір Христенко, Юрій Солод, Сергій Дунаєв підписали звернення до прем'єр-міністра і до профільних міністерств, щоб в максимально короткі терміни вирішити питання з фінансуванням ремонту водоводу і забезпечити жителів Донбасу чистою водою.