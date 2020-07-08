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08 липня 2020, середа, 20:53 5
Прес-центр 2020-07-09T11:30:06+03:00
Українські Новини
10.07.20 10:00 Круглий стіл: "Відкритий лист до президента України"

10.07.20 10:00 Круглий стіл: "Відкритий лист до президента України"

Алина Заика

10 липня 2020 року, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться засідання круглого столу за участю політиків, вчених, громадських діячів, людей мистецтва.

Ключові питання, які будуть підніматися на обговоренні:

  • врегулювання військового конфлікту на Донбасі шляхом дотримання Мінських угод №2;
  • припинення підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України і промислових підприємств;
  • категорична заборона на продаж землі іноземним юридичним і фізичним особам;
  • заборона на відчуження української землі через систему договорів застави. Банки не мають право брати землю в якості застави за видані ними кредити або позики для фізичних осіб України - власників орної землі.

Учасники:

  • Анатолій Пешко, громадський діяч, політик, науковець, підприємець, академік і перший віце-президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук, кандидат медичних наук;
  • Микола Білопольський, завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік і перший віце-президент Академії економічних наук України;
  • Ніна Матвієнко, українська співачка, народна артистка України, громадський діяч;
  • Раїса Недашківська, українська актриса театру і кіно, народна артистка України, громадський діяч;
  • Іваночко Інна, громадський лідер;
  • Інна Кухарчук, голова громадської спілки "Об'єднана асоціація фермерів України";
  • Володимир Бистряков, український піаніст, композитор, співак, народний артист України, громадський діяч;
  • Сергій Шабовта, політичний експерт, громадський діяч, фахівець з питань соціальної та державної безпеки.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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