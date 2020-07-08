10.07.20 10:00 Круглий стіл: "Відкритий лист до президента України"

10 липня 2020 року, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться засідання круглого столу за участю політиків, вчених, громадських діячів, людей мистецтва. Ключові питання, які будуть підніматися на обговоренні: врегулювання військового конфлікту на Донбасі шляхом дотримання Мінських угод №2; припинення підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України і промислових підприємств; категорична заборона на продаж землі іноземним юридичним і фізичним особам; заборона на відчуження української землі через систему договорів застави. Банки не мають право брати землю в якості застави за видані ними кредити або позики для фізичних осіб України - власників орної землі. Учасники: Анатолій Пешко, громадський діяч, політик, науковець, підприємець, академік і перший віце-президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук, кандидат медичних наук; Микола Білопольський, завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік і перший віце-президент Академії економічних наук України; Ніна Матвієнко, українська співачка, народна артистка України, громадський діяч; Раїса Недашківська, українська актриса театру і кіно, народна артистка України, громадський діяч; Іваночко Інна, громадський лідер; Інна Кухарчук, голова громадської спілки "Об'єднана асоціація фермерів України"; Володимир Бистряков, український піаніст, композитор, співак, народний артист України, громадський діяч; Сергій Шабовта, політичний експерт, громадський діяч, фахівець з питань соціальної та державної безпеки. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.