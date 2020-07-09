Українську митницю треба реформувати за типом патрульної поліції, - Пудрик

Українська митниця потребує оновлення, і реформувати її треба, як патрульну поліцію - набравши молодь і забезпечивши її усім необхідним. Таку заяву зробив новопризначений заступник начальника Одеської митниці Денис Пудрик в інтерв'ю "ДС".

"Реформа самої митниці - окрема велика тема. Вона вимагає оновлення. Так, тут беруть хабарі, так, контрабандисти контролюють деяких митників. Це все правда і її не приховаєш", - заявив Пудрик.

При цьому він переконаний, що реформувати митницю потрібно так само, як у свій час реформували патрульну поліцію.

"Моя думка, що реформа має йти комплексною. Якщо коротко, то митницю потрібно реформувати за типом патрульної поліції. Взяти весь молодняк, наприклад, два останніх курса Університету ГФС, дати їм гідну зарплату, забезпечення, печатку в руки і на канал. Повірте, через рік ви митницю не впізнаєте", - висловив свою думку заступник начальника Одеської митниці.

В той же час Пудрик вважає, що на керівних посадах мають стояти досвідчені люди, які будуть контролювати і вчити "молодняк".

"Але ви спробуйте дати їм завдання збирати хабарі. Упевнений, вони відмовляться. Але при цьому зарплата у них має бути не 5-7 тисяч, а 25-30. Для початку. Вони мають відчувати захист структури і системи, а не ходити в лахмітті і збирати "копитні" у бізнеса по 100 гривень за декларацію щоб відправити дитину в літній табір", - сказав Пудрик, додавши, що йому "соромно за систему і прикро за людей".