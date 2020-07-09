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09 липня 2020, четвер, 10:39 374 Документ
Медицина 2020-07-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
Степанов проігнорував рішення суду і призначив ректора Медуніверситету ім. Богомольця

Степанов проігнорував рішення суду і призначив ректора Медуніверситету ім. Богомольця

Ірина Дорофейчук
МОЗ, Ректор, Степанов, Національний медичний університет імені О. Богомольця, Кучин
Максим Степанов. Фото: КМУ
Максим Степанов. Фото: КМУ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наказом від 12 червня 2020 року призначив на посаду ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрія Кучина. Тим часом, як пише РБК-Україна, це суперечить рішенню Печерського районного суду Києва.

У своєму Наказі Міністр посилається на результати виборів ректора, що відбулися 3 вересня 2019 року.

Однак Печерський суд ще 27 серпня 2019 року призупинив рішення про призначення ректора НМУ ім. Богомольця. На даний момент питання знаходиться на розгляді в Касаційному цивільному суді, пише видання.

Нагадаємо, останнім часом діяльність Максима Степанова неодноразово піддавалася критиці. Експерти вважають, що Міністр охорони здоров'я замість продовження медреформи хоче повернути колишні схеми фінансування галузі і тим самим позбавити медустанови стимулу покращувати якість послуг, що надаються.

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