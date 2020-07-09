АМКУ може заблокувати весь ринок тютюнових виробів України – Асоціація "Укртютюн"

АМКУ хоче перекласти свою вину за монополізацію тютюнового ринку на компанії- виробників

Українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн", звернулася з відкритим листом до Президента, Голови Верховної Ради й Прем'єр-міністра України. В листі виражається занепокоєння систематичним тиском, що здійснюється на компанії-члени Асоціації, та можливими вкрай негативними наслідками як для тютюнового ринку, так і для Державного бюджету України.

Причина стурбованості Асоціації викликана спробою покласти відповідальність за структурні зміни ринку дистрибуції тютюнової продукції в 2011–2012 рр. на міжнародні компанії – виробників тютюнових виробів, які за час роботи в Україні інвестували понад 2 млрд долл. США в економіку держави, а за результатами 2019 року сплатили 55 млрд грн податків до державного бюджету.

"Загальновідомо, – зазначається в листі, – що такі зміни відбулися зі згоди Антимонопольного комітету України, який надав відповідні дозволи на концентрацію без проведення консультацій з виробниками та іншими зацікавленими особами. Впродовж майже десятиріччя після цієї консолідації ринку бізнес спільнота спостерігала як Комітет, під тиском громадськості та правоохоронних органів, висував різні, переважно суперечливі, пояснення причин консолідації та намагався перекласти відповідальність на виробників. У результаті на чотирьох виробників був накладений штраф у розмірі 3,1 млрд грн за звинуваченням в нібито "антиконкурентних узгоджених діях".

Особливе занепокоєння Асоціації викликає той факт, що 30 червня 2020 р. попереднім керівником Антимонопольного комітету було підписано позовні заяви про стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на банківські рахунки та майно компаній-членів Асоціації.

"Такі дії зі сторони АМКУ, – зазначається в листі, – можуть не тільки паралізувати роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять в десятку найбільших платників податків України, але практично зупинити постачання легальної тютюнової продукції для понад 7 млн споживачів в Україні та створити умови для безпрецедентного зростання нелегальної торгівлі.

Більше того, вважаємо таку позовну заяву необґрунтованою та такою, що суперечить чинному законодавству, адже дія рішення АМКУ від 10.10.2019 р. №697-р та, відповідно, передбачений таким рішенням обов'язок сплатити штраф, зупинені відповідно до ст. 60 Закону "Про захист економічної конкуренції" на період розгляду господарськими судами позовних заяв компаній про визнання такого рішення недійсним. Відповідно, на сьогодні у компаній-членів Асоціації відсутній юридичний обов’язок сплатити вказаний штраф, а позов АМКУ про примусове стягнення такого штрафу є необґрунтованим.

Міжнародні компанії-члени Асоціації завжди сумлінно дотримуються законодавства та виконують обов’язкові рішення державних органів. У державних органів відсутні будь-які підстави стверджувати, що компанії вчиняють дії, спрямовані на уникнення сплати накладених Рішенням АМКУ штрафів. АМКУ не надав суду жодних доказів протилежного. Якщо правомірність Рішення АМКУ буде підтверджена господарськими судами й таке Рішення АМКУ набуде чинності, компанії виконають свій обов’язок зі сплати штрафів у порядку, передбаченому чинним законодавством України".

Асоціація закликає органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні та просить забезпечити належний правовий процес, дотримання принципів незалежності, об’єктивності та неупередженості при розгляді справ щодо оскарження виробниками рішення Комітету в судах.