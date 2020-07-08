Харківський апеляційний суд прийняв рішення підтвердив законність відсторонення від посади в.о. гендиректора заводу Електроважмаш Віктора Бусько в рамках розслідування кримінальної справи про заподіяння підприємству шкоди його менеджментом.

Під час засідання суду прокурор Андрій Пономаренко розкрив деякі деталі діяльності перебуває під слідством екс-керівника заводу, які свідчать про його ключової ролі в умисному розвал підприємства.

За словами прокурора, в. о. гендиректора заводу Електроважмаш Віктор Бусько навмисне вводив громадськість, суд і слідство в оману про хронічної збитковості підприємства.

"Прошу не враховувати показання підозрюваного Бусько, про те, що він отримав підприємство в збитковому стані, — сказав прокурор, звертаючись під час засідання до судді, — Згідно з встановленою в ході слідства інформацією, на момент передачі ДП "Електроважмаш" під керівництво Бусько підприємство показало чистий прибуток на 6 млн гривень вище фінансового плану на 2019 рік, на рахунках підприємства знаходилися 70 млн гривень, а портфель замовлень на 2020 рік становив 2,2 млрд грн.".

За даними слідства, в перший же квартал 2020 року від діяльності Віктора Бусько на посаді в. о. гендиректора Електроважмаш отримав збиток на 186 млн грн. Крім цього, прокурор заявив, що в ході оперативно-розшукових заходів слідство зібрало докази про підробку документів керівниками заводу за особистим розпорядженням Бусько, а також спланованих умисних діях щодо доведення заводу до передбанкрутного стану.

"Допитані свідки, які підтверджують, що до них зверталося керівництво заводу —один з підозрюваних Демидов — з вимогою здійснити підробку документів. Демидов доповідав в. о. гендиректора Бусько, що він віддав вказівки про підробку документів, а Бусько на це відповів: "Добре, діємо за узгодженим планом", — розкрив прокурор Пономаренко деталі злочинних розпоряджень в.о. гендиректора Електроважмашу, які були зібрані в ході слідства.

Крім того, за словами прокурора, Бусько незважаючи на вимогу ухвали суду продовжував виконувати свої обов'язки керівника заводу Електроважмаш і надавав протидію слідству. І в цей же час він дає інтерв'ю в ЗМІ: ще до офіційного призначення дати засідання суду Бусько заявляє, що повернеться до виконання обов'язків керівника заводу. На думку сторони звинувачення це є очевидним тиском на суд.

Нагадаємо, що раніше судовим рішенням в рамках розслідування кримінальної справи Віктор Бусько був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків в.о. гендиректора держпідприємства Електроважмаш. Кримінальну справу щодо керівника держпідприємства Електроважмаш ведеться за ознаками злочинів, передбачених кількома частинами статей Кримінального Кодексу: 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 367 — службова недбалість. Віктор Бусько належить до близького оточення голови Фонду госмайна України Дмитру Сенниченко та його заступнику Сергію Ігнатовського і користується їхньою підтримкою.