Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко пересувається на іномарці з "лівими" номерами, яка належить приватній компанії-платнику податків – ПРАТ "УКРАГРОХІМХОЛДИНГ".

Про це повідомляєся на сайті народного депутата Олександра Дубинського.

"Сьогодні стало ясно, для чого керівник ДПС наказав змінити номери на пошкодженому авто і не хотів, щоб його прізвище спливло при складанні протоколу. Все це було зроблено з метою приховування корупційного правопорушення.

За наявною інформацією, в держреєстрі номерний знак АА5129ТІ закріплений за транспортним засобом Toyota Camry. Тобто держномер, який спочатку був встановлений на автомобілі Toyota Land Cruiser 200, який потрапив у ДТП, не належав даній машині. За що, за чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність", - йдеться у повідомленні сайту нардепа Олександра Дубинського.

"Держномер, який водій Любченко встановив на машину, як раз і вказано в її техпаспорті: Toyota Land Cruiser 200 присвоєний номерний знак АА7207АА. Іномарку водили з підробленим номером. Скандальна машина зареєстрована на ПРАТ "УКРАГРОХІМХОЛДИНГ", в якій Олексій Любченко останні кілька років працював на посаді першого віце-президента", - наголошується в матеріалі.

"Це обставина вже сьогодні дає підстави для початку антикорупційними органами перевірки щодо можливого конфлікту інтересів відповідно до законом "Про запобігання корупції": "реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єднання єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень"", - підсумовується у матеріалі сайту Олександра Дубинського.

Нагадаємо, в п'ятницю, 3 липня, голова ДПС Любченко Олексій на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (держномер АА 5129 ТІ) потрапив у незначне ДТП, після чого залишив місце події, попередньо віддавши вказівку своєму водієві змінити номерні знаки на машині. Номер державної реєстрації був змінений на АА 7207 АА.

Відзначимо, що в декларації за 2019 рік, яку Любченко подавав як кандидат на посаду заступника міністра фінансів у квітні 2020 року, ні Toyota Land Cruiser, ні Mercedes, на якому поїхав податківець, не відображалися.