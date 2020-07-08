Компанії Ярославського СК "ІНГО" та "Екополіс ХТЗ" створюють для харків'ян сучасний медичний центр

Бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ" групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського стане частиною стратегії розвитку Харкова на найближче десятиліття, а також центром розвитку галузевих наукових досліджень і сучасної медицини для харків'ян.

Про це сьогодні, 8 липня, розповіли представники компаній з групи DCH під час обговорення стратегії розвитку Харкова на 2020-2030 роки.

Стратегія розвитку міста включає і найважливішу складову соціальної інфраструктури - сучасних медичних сервісів. У заході взяли участь представники міської та обласної влади у сфері медичного забезпечення, депутати Харківської міської ради, медики та представники Національної служби здоров'я в Україні. У ході зустрічі обговорювалася стратегія розвитку міської медицини в контексті розвитку самого Харкова та регіону, створення сучасного медичного сервісу, орієнтованого на задоволення потреб городян.

"Цей проект групи DCH відомого бізнесмена Олександра Ярославського буде дуже серйозно впливати на розвиток медицини та інновацій у сфері охорони здоров'я в Харкові", - заявила під час обговорення Тетяна Гавриш, координатор Харківської експертної групи підтримки медичної реформи, почесний консул Федеративної Республіки Німеччина в Харкові, представляючи проект групи DCH.

Представник страхової компанії "ІНГО" Юрій Пономаренко, який взяв участь у заході, анонсував інвестиції Олександра Ярославського на суму близько 5 млн доларів на створення сучасного медичного центру в бізнес-парку.

"Група DCH приділяє велику увагу розвитку інвестиційного напрямку у сфері медицини. Медичний хаб "Екополіс ХТЗ" передбачає створення сучасної високотехнологічної клініки на території бізнес-парку. Медичний кластер в "Екополіс ХТЗ" задовольнить запит на багатопрофільну високотехнологічну сучасну клініку для населення, для співробітників прилеглих великих індустріальних підприємств. Створення сучасного медичного кластера вирішує важливу соціальну задачу для Харкова - питання забезпечення доступу містян до сучасним медичним сервісів", - розповів Юрій Пономаренко.

Оператором проекту від Групи DCH виступить страхова компанія "ІНГО" та медичний центр "ІНГО", які мають досвід створення високотехнологічних медичних установ.

Юрій Пономаренко нагадав, що СК "ІНГО", що входить до трійки лідерів з добровільного медичного страхування в Україні, а також в десятку лідерів у сфері страхування життя, - єдина українська страхова компанія, яка має власну ультрасучасну клініку в Києві, яка була побудована компанією "з нуля".

"Наш досвід дозволяє організувати роботу клініки та обслуговування пацієнтів із застосуванням сучасних технологій і рішень. У 2014 році ми побудували велику ультрасучасну клініку в Києві з передовим обладнанням і кращими фахівцями площею понад 2 600 кв. м. З того ж часу СК "ІНГО" розглядала можливість будівництва аналогічної клініки в Харкові та Дніпрі. В рамках проекту групи DCH Олександра Ярославського щодо створення медичного кластера "Екополіс ХТЗ" ми можемо розпочати реалізацію цього проекту: він дуже потрібен Харкову, клініка також стане важливою складовою якісного сервісу для клієнтів СК "ІНГО".

До 2023 року Харків отримає на території "Екополіс ХТЗ" сучасну будівлю клініки з широким набором базових медичних послуг, там буде встановлено новітнє діагностичне обладнання і відкрито стаціонар.

Вадим Ханенків, куратор вірусологічного центру "Екополіс ХТЗ", заявив на заході, що завдяки інвестиціям DCH Ярославського Україні та Харкову більше не доведеться шукати тест-системи по всьому світу в екстрених ситуаціях.

"Анонсований Олександром Ярославським проект зі створення найсучаснішого вірусологічного центру вже на стадії реалізації: готуються приміщення і придбано обладнання, підбирається персонал, ведеться робота безпосередньо із вченими та дослідниками в сфері вірусології, ведемо переговори з Академією наук, Міністерством охорони здоров'я, а також з провідними університетськими дослідними платформами Харкова та України. Найближчим часом ви побачите сучасні тест-системи вже харківського виробництва".

Бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" - довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського. Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" розміститься на незадіяних виробничих площах відомого в світі з радянських часів Харківського тракторного заводу (ХТЗ), який стане якірним резидентом індустріального кластера.

Редевелопмент території площею близько 150 га передбачає зведення понад 500 тис. кв. м офісних, складських, виробничих та інших приміщень. Плановий обсяг інвестицій у розвиток ділової, технологічної, виробничої та дослідницької екосистеми "Екополіс ХТЗ" становить близько 1 млрд доларів до 2033 року. Реалізація даного проекту дозволить створити не менше 10 тис. сучасних робочих місць. У складі бізнес-парку будуть працювати індустріальний парк, технопарк (IT- та R&D-кластери), логістичний комплекс з розподільним центром e-commerce, агротехнологічний і торговий кластери, медичний та освітній центри. "Екополіс ХТЗ" - один з ключових проектів у стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030 роки.