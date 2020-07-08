Законопроект №3131 не має нічого спільного з підвищенням податків, він про відновлення справедливості, - Іван

Законопроект №3131 щодо детінізації виробництва сільгосппродукції спрямований в першу чергу на відновлення справедливості і встановлення рівних зобов'язань всіх суб'єктів перед державою. Про це заявив голова Всеукраїнського конгресу фермерів, голова Агро-Продовольчої Ради Іван Слободяник.

"Ні про яке підвищення податків мови не йде. По суті, цей закон – загальний зрівнювач. Тому що в одному селі хтось платить податки, а хтось не платить. Привілейовані "тіньовики" знищують фермерство як таке, позбавляють сумлінних виробників можливості конкурувати. Саме їх голос сьогодні ми повинні почути", – заявив Іван Слободяник.

З цією метою Всеукраїнська аграрна рада провела круглий стіл "Актуальні агро-податкові та земельні питання", під час якого законопроект №3131 обговорили з представниками реального сектору, малими та середніми фермерами. Аналогічні обговорення проводив також Український клуб аграрного бізнесу та інші аграрні асоціації. "Аграрії наполягали на двох позиціях: поетапне введення мінімального податкового зобов'язання, а також пільгові умови саме для дрібних виробників – чим менше господарство, тим менше базова ставка. Ці позиції підтримали всі", – повідомив Іван Слободяник.

Він додав, що профільний комітет Верховної Ради доопрацює законопроект до другого читання і повинен буде врахувати точку зору фермерів: "Ми будемо наполягати на зменшенні ставки поставленого податкового зобов'язання до 4,5%. Преференції та зменшення податкового навантаження для малих агровиробників і фермерів. Є також ряд технічних неточностей, які вимагають виправлення".

Іван Слободяник повідомив, що дія закону торкнеться виключно тих фермерів, хто ухиляється від сплати податків. Для сумлінних виробників обсяг податкових зобов'язань залишиться колишнім. Закон також не торкнеться пайовиків і власників землі – податки за них платять агропідприємства, які орендують паї. Крім того, прийняття закону не вплине на отримання субсидій. Згідно з законопроектом, доходи, отримані від реалізації сільгосппродукції, що не враховуються в середньомісячний дохід сім'ї при призначенні субсидій на оплату тарифів ЖКГ, а також придбання палива і газу.

Нагадаємо, нинішня редакція законопроекту №3131 пропонує ввести поставлене податкове зобов'язання 1400 на 1 га або 5% від нормативної оцінки землі. Це не новий податок, а розрахункова сума, з якої будуть порівнюватися вже сплачені податки.