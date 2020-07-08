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  • "Дніпроазот" просить Зеленського знайти компроміс між імпортом і внутрішнім виробництвом міндобрив
08 липня 2020, середа, 18:17 7
Економіка 2020-07-08T19:15:02+03:00
Українські Новини
"Дніпроазот" просить Зеленського знайти компроміс між імпортом і внутрішнім виробництвом міндобрив

"Дніпроазот" просить Зеленського знайти компроміс між імпортом і внутрішнім виробництвом міндобрив

Елена Литвин
Володимир Зеленський, Імпорт міндобрив, Дніпроазот, міндобрива
Мінеральні добрива. Фото: Grainboard.Ru
Мінеральні добрива. Фото: Grainboard.Ru

Великий виробник аміаку і азотних добрив підприємство "Дніпроазот" (Кам'янське, Дніпропетровська область) звернулося до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти пошуку компромісного рішення між імпортом мінеральних добрив та розвитком внутрішнього виробництва.

Про це йдеться у зверненні колективу підприємства, передають Українські Новини.

"Шановний Володимир Олександрович, ми звертаємося до Вас із проханням почути голос трудових колективів українського хімпрому, а не тільки голос лобістів російського імпорту. Ми закликаємо Вас бути в цій дискусії за спільним столом і відпрацювати альтернативні механізми і компромісні рішення, які завжди існують", - сказано в ньому.

Зазначається, що обсяги імпортної продукції, які в останні роки постійно зростають, створюють неконкурентну ситуацію на внутрішньому ринку і завдають відчутної шкоди національним підприємствам хімічної галузі.

Текст зверненняТекст звернення "Дніпроазоту"

За словами співробітників "Дніпроазоту", всі наявні дані вказують на наявність економічної доцільності та критичної необхідності впровадження спеціальних обмежувальних заходів щодо імпорту міндобрив, передбачених законом України та нормами Всесвітньої торгової організації (СОТ).

"Дніпроазот" звернувся до Зеленського

Згідно зі зверненням, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ), відмовившись від введення спецмита на імпорт міндобрив, прийняла рішення, яке прямо суперечить висновкам спеціальних розслідувань Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, посилаючись на "національні інтереси", суть яких не була донесена до жодної із зацікавлених сторін.

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