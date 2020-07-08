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08 липня 2020, середа, 16:55 420
Судова влада 2020-07-08T18:00:02+03:00
Українські Новини
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи

Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи

Ольга Фандорина
Олег Бахматюк, VAB Банк, Печерський суд

Печерський суд мав право ухвалювати рішення про незаконність дій першого заступника генпрокурора Каська. Нардепи заперечили заяви НАБУ і САП про те, що таку справу ніби має право розглядати тільки антикорупційний суд.

Сьогодні на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики розглядалося питання закриття справи проти VAB банку – рішення про відновлення вже розслідуваної і закритої справи колишнім заступником генпрокурора Віталієм Каськом Печерський районний суд Києва визнав незаконним, Офіс Генерального прокурора за рішенням суду закрив справу. Однак НАБУ і САП відмовляються виконувати рішення суду.

Сергій Іонушас, юрист, заступник голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, під час засідання антикорупційного комітету прокоментував позицію НАБУ і САП щодо того, що Печерській районний суд ніби не мав права розглядатись законність рішення Каська про відновлення справи VAB банку – ніби такі справи має розглядати тільки ВАКС. «Я повністю підтримую ідею, і голосував за це, що всі справи, підслідні НАБУ, де процесуальне керівництво здійснює САП, повинні оскаржуватись у Вищому антикорупційному суді. Якщо ми кажемо про оскарження дій Генерального прокурора, то вони станом на сьогодні оскаржуються в іншому порядку. В даному випадку є постанова першого заступника генерального прокурора, і виходячи з цього, суд прийняв його до провадження».

Однак представники НАБУ заявили про наявність юридичної колізії в цьому питанні. Нардеп Іонушас зазначив, що будь-які колізії в кримінальному законодавстві трактуються на користь сторони захисту. «Якщо на комітеті ми кажемо, що є певна колізія, вона повинна, виходячи з презумпції невинуватості, трактуватись саме таким чином», - коментує депутат. Нагадаємо, Сергій Іонушас раніше працював як досвідчений юрист з "95 кварталом" і за даними ЗМІ розглядався Офісом Президента на посаду Генерального прокурора.

«Генеральна прокуратура вчинила певні дії. Не має до цього жодного відношення антикорупційний суд», - підтримала колегу нардеп Анжеліка Лабунська, юрист з 40-річним стажем. «Хто вам дає право взагалі визначати, чи законна постанова, рішення суду, чи ні? Якщо вона вам подобається – ви вважаєте її законною. Якщо вона вам не подобається – ви дозволяєте собі… А ці речі ухвалюються ім’ям України», - звернулася депутатка до представників НАБУ та САП.

Нагадаємо, що 5 червня Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про відновлення справи проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка. НАБУ і САП відмовились виконувати рішення суду, яке є остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, і подали апеляцію до ВАКС.

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