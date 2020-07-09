11 липня в черкаській Кам'янці проведуть джазовий фестиваль до 180-річчя Чайковського

11 липня в місті Кам'янка Черкаської області відбудеться фестиваль класичної та джазової музики Kamianka Music Fest. Фестиваль проводиться щорічно під відкритим небом у парку Кам'янського державного історико-культурного заповідника. Фестиваль проводиться під кураторством громадської організації "Центр культурних ініціатив "Відповідальне майбутнє" та за підтримки Кам'янського міської ради.

Кам'янка та навколишні села Черкаської області пов'язані з тривалим перебуванням у них всесвітньо відомих композиторів Петра Чайковського та Кароля Шимановського.

Протягом 28 років, з 1865 по 1893 роки, сюди приїжджав знаменитий композитор Петро Чайковський на літо до сестри. Саме тут, за його словами, він жив, працював, відпочивав і написав понад 30 творів, серед яких: опери "Мазепа", "Орлеанська діва", "Євгеній Онєгін" та балет "Лебедине озеро".

А засновник польської композиторської школи ХХ століття Кароль Шимановський народився в цих краях. Тут пройшли його дитинство та молодість.

Цього року фестиваль набуває нового масштабу, оскільки приурочений до 180-річчя з дня народження Петра Чайковського, який походить від козацького роду Чайок.

Простором для проведення музичного фестивалю традиційно стає парк Кам'янського державного історико-культурного заповідника з парковою сценою і відомою музичною школою.

Хедлайнером класичної частини фестивалю стане оркестр "Віртуози Києва" - кращі українські музиканти, переможці міжнародних конкурсів під керівництвом відомого у світі віолончеліста, диригента Дмитра Яблонського. Лише протягом року "Віртуози Києва" взяли участь понад 100 концертах в Україні, Ізраїлі, Азербайджані, Іспанії, Швейцарії.

Джазову частина фестивалю Cosmic Jazz Night відкриє тріо піаністки Наталії Лебедєвої в тандемі з кращою співачкою України, за версією журналу Elle Ukraine 2017, Лаурою Марті. Тріо - це ще контрабас Ярослава Товарянського та барабани Ярослава Бориса.

Для тих, хто зацікавлений побувати на фестивалі під відкритим небом у Кам'янці, з Києва від двох станцій метро організують автобус з екскурсоводом для 2-денного перебування в Черкаській області, де, окрім музею Петра Чайковського, привертає історією, природною красою Холодний Яр з тисячолітнім дубом Максима Залізняка.