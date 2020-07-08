Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально

Народний депутат Сергій Шахов буде особисто контролювати хід розслідування пожежі на території Новоайдарського району Луганської області. Проте незалежне розслідування можливе лише за участі правоохоронців з Києва - не можна довіряти розслідування тим, хто, ймовірно, причетний до підпалу.

Про це депутат заявив на сторінці в Facebook.

"Якщо в Україні горить ліс - значить вигідно приховати його вирубку, впевнений, що і пожежа на Луганщині не без злочинного умислу. Занадто разючий збіг. Ліс загорівся саме тоді, коли туди виїхала ТСК на перевірку ... Особисто я, в такі збіги не вірю!", - зазначив Сергій Шахов.

Депутат неодноразово виступав у парламенті, що на Донбасі процвітає незаконна вирубка лісів. На думку Шахова, до навмисного підпалу можуть бути причетні керівники Луганського обласного управління Нацполиции, які роками "кришують" контрабанду луганського лісу.

"Головне - знайти і покарати винних у цій біді. Незалежне розслідування можливо тільки, якщо їм займуться правоохоронці з Києва - не можна довіряти розслідування тим, хто, ймовірно, причетний до підпалу. П'ятеро загиблих, десятки поранених, більше 100 згорілих будинків, пожежники з різних куточків України. А хто відповість?", - додав нардеп.

Шахов додав, що в зоні пожежі цілодобово працює його команда, надаючи всю необхідну допомогу постраждалим.

Благодійні внески на допомогу постраждалим можна зробити за наступними реквізитами:

Благодійний Фонд Сергія Шахова

ЄДРПОУ/ДРФО 34986809,

р/р UA033047950000026001053724 568