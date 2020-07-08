НАБУ і САП не змогли пояснити депутатам, на підставі чого відкрили справу проти VAB банку, — ЗМІ

Представники САП і НАБУ на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради не змогли дати жодної відповіді по суті справи VAB банку, яку вони відмовляються закривати попри остаточне рішення суду. Про це повідомляє Depo.ua.

Сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань протидії корупції розглядалося питання виконання рішення Печерського районного суду м. Києва про закриття справи щодо стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. На засіданні депутати намагались отримати відповіді від НАБУ і САП щодо підстав як відкриття, так і оскарження ними закриття за рішенням суду цієї справи.

Так представники НАБУ не змогли відповісти на жодне з запитань нардепа Анатолія Бурміча. Зокрема, чи було задокументоване матеріалами ревізії конкретне привласнення коштів (адже якщо не було привласнення, відсутні підстави для відкриття провадження), чи проводилась взагалі ця і зустрічна ревізії, чи надсилалася пропозиція з боку банку про готовність повернення коштів отриманого кредиту, що переводить справу у розряд господарської, а не кримінальної, а також чи веде НАБУ справи щодо якихось інших банків, які не повернули кредити НБУ, зокрема щодо "Приватбанку". Не отримавши відповіді, нардеп зазначив, що НАБУ розслідує справу 3,5 років, і при цьому не може відповісти на конкретні питання, хоча відповіді на них є у відкритому доступі.

В свою чергу юристка Тетяна Козаченко нагадала, що розслідувана і закрита справа була відновлена тодішнім заступником генпрокурора Каськом необґрунтовано і з численними порушеннями. Окрім того, офіційні експертизи встановили безпідставність звинувачень. "Матеріали провадження, всі 100 томів, не були у Каська, і він нічого не розглядав. Він всього 8 днів, як був призначений на посаду. І без наявності матеріалів провадження, поза КПК, виніс постанову. Слідчий забрав матеріали провадження, всі 100 томів, тільки через 2 тижні", - прокоментувала Козаченко.

Окрім того, юристка зазначила, що ні НАБУ, ні САП не є суб’єктом рішення Генеральної прокуратури про відновлення провадження, тому взагалі незрозуміло, чому вони оскаржують це рішення суду: "Справа знаходилась у Нацполіції, рішення приймала Генеральна прокуратура. А тепер НАБУ і САП оскаржують рішення Генеральної прокуратури, і оскаржують в ВАКС. До чого тут САП і НАБУ?".

Нагадаємо, що 5 червня Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про відновлення справи проти ексзаступника голови НБУ Олександра Писарука та бізнесмена Олега Бахматюка. Однак НАБУ і САП відмовляються виконувати рішення суду, яке є остаточним, і подали апеляцію у ВАКС, хоча розглядати її має повноважний Апеляційний суд міста Києва.