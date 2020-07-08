Одеса отримає унікальний туристичний об'єкт — Іваницький

В Одесі планують почати будівництво одного з найбільш масштабних об'єктів за останній час - музею заводу шампанських вин "Ексцельсіор" сім'ї Родоканаки.

Місцем будівництва стане Бугаївка. Саме тут сьогодні знаходяться винні льохи, які в кінці XIX століття належали грецькому купцеві Періклу Родоканакі. Тут же був побудований один з перших Російської імперії заводів шампанських вин.

"Винні погреби Родоканакі на Бугаївці являють собою історичну цінність. Але сьогодні - це місце збору людей без певного місця проживання та інших асоціальних особистостей, на що регулярно скаржаться місцеві жителі. Вони знаходяться в сумному стані: покинуті, зруйновані часом і людьми, завалені сміттям", - сказав голова міської комісії з питань ЖКГ, екології та надзвичайних ситуацій, депутат фракції "Довіряй справас" Олександр Іваницький.

На об'єкті з виїзним засіданням побувала постійна комісія з питань планування забудови територій, міського дизайну та архітектури.

"Власник цих погребів Перікл Родоканакі був одним з найбагатших жителів Одеси кінця XIX століття. Підвали побудовано в 1896 році для виготовлення класичного шампанського. Після смерті Родоконакі в 1899 році його справа почала поступово занепадати, і його спадкоємці прийняли рішення продати всі підприємства. До Громадянської війни в 1917 році винні погреби продовжували діяти, однак до 1918 року були повністю розграбовані і зруйновані. А в 2007 році право власності на погреба придбав я, і вже тоді мріяв їх відродити, але підтримку міської влади отримав лише через багато років", - розповів інвестор Федір Глуган, який сьогодні є меценатом проєкту.

За словами Федора Глугана, проект уже готовий: передбачається повністю відновити підвали, підтримувати ту саму торговельну марку, яка сьогодні зареєстрована за інвестором - "Excelsior".

"Ми створимо тут музей виноробства, великий експоцентр в Одесі. В Україні аналогів таких підвалів немає, взяти хоча б унікальну клінчатую кладку. Нині це - пам'ятник інженерного мистецтва", - сказав Федір Глуган.

За словами мецената, наразі необхідно завершити ряд юридичних погоджень, після чого можна приступати до будівництва.

"Це перший проєкт на теренах України, який буде підтримувати вітчизняного виробника, і, в той же час, представляти найкращі виробничі марки іноземних виноробних компаній. Я впевнений, що незабаром в Одесі з'явиться ще одна візитна картка, яку оцінять одесити і гості міста", - підкреслив Олександр Іваницький.