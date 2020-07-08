Працівникам ОГХК не вистачило зарплати через касові розриви, – ЗМІ

Державному акціонерному товариству "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) не вистачило грошей для своєчасної виплати заробітної плати співробітникам.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління ОГХК Пітер Девіс на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За інформацією попереднього менеджменту ОГХК, що розміщена на веб-сайті компанії, дефіцит у розмірі 20 млн гривень залишив без заробітної плати працівників Вільногірського гірничо-металургійного комплексу (філія ОГХК). Офісу та співробітникам Іршанського ГЗК зарплату за червень виплатили.

На думку колишнього керівництва компанії, яка розміщена на сайті ОГХК, дефіцит фінансів виник у зв'язку з недоцільним використанням коштів, залишених на рахунках компанії ще в лютому цього року, коли Фонд державного майна України змінив менеджмент. На момент приходу нового керівництва, на рахунках ОГХК було близько 293 млн гривень та 20 млн доларів.

Нинішній керівник ОГХК Пітер Девіс значно збільшив витрати на утримання офісу. Він більш ніж удвічі збільшив штат співробітників – до 76 осіб з 32. Щомісячний фонд оплати праці офісним працівникам компанії з лютого по червень зріс з 1,2 млн гривень до 5 млн гривень.

Старі контракти, що були укладені колишнім менеджментом, за якими гроші заходили на рахунку ОГХК, були розірвані 16 травня за наказом Пітера Девіса. Нові контракти, очевидно, не встигли принести дохід, щоб вирівняти фінансову ситуацію в компанії. Їх підписання нове керівництво ОГХК початок лише в червні цього року.

Нагадаємо, приватизація Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) планувалася влітку цього року, але була відкладена Фондом держмайна України у зв'язку з світовою кризою та епідемією коронавірусу. 2018 рік компанія закінчила з прибутком 118 млн гривень. Чистий фінансовий результат ОГХК за 2019 рік поки не оприлюднений.