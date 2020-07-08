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  • Київрада відмовилася передавати МОЗу Центр мікрохірургії ока та Центр репродуктивної медицини, - ЗМІ
08 липня 2020, середа, 10:01 385
Політика 2020-07-08T11:00:01+03:00
Українські Новини
Київрада відмовилася передавати МОЗу Центр мікрохірургії ока та Центр репродуктивної медицини, - ЗМІ

Київрада відмовилася передавати МОЗу Центр мікрохірургії ока та Центр репродуктивної медицини, - ЗМІ

Анна Рудык

Депутати Київської міської ради не підтримали рішення про передачу в підпорядкування Міністерству охорони здоров'я України двох спеціалізованих медичних установ - Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока" і Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

За проєкт рішення про передачу цілісного майнового комплексу двох центрів з комунальної власності Києва у підпорядкування Міністерству охорони здоров'я проголосували 47 і 46 депутатів відповідно, повідомляє КиївVласть.

Конфлікт навколо двох центрів виник через те, що їх керівництво не уклало контракт з НСЗУ до 1 квітня, що призвело до втрати фінансування. Незважаючи на те, що Кабмін Постановою №65 дозволив продовжити термін укладання контрактів з НСЗУ до кінця року і забезпечив фінансування медустанов на колишньому рівні, керівництво центрів юридичний статус не переоформлювало і домагалося передачі своїх установ Міністерству охорони здоров'я.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург, керівники Центру мікрохірургії ока і Центру репродуктивної та перинатальної медицини "продовжують ігнорувати юридичну реальність, в якій живе вся українська медицина".

На засіданні Київради 7 липня за передачу центрів активно агітувала депутат Тетяна Меліхова (фракція "Батьківщина"), однак депутати інших фракцій висловлювали побоювання, що кияни втратять доступ до двох унікальних клінік. Лариса Дегтярьова (фракція "Солідарність") вказувала на те, що таке рішення буде нечесним щодо киян.

Раніше про ситуацію з "Центром мікрохірургії ока" і Центром репродуктивної та перинатальної медицини повідомляв керівник Центру розвитку місцевого самоврядування та місцевих ініціатив "Третій сектор" Андрій Золотарьов. Він попереджав про те, що керівники двох центрів домовилися з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим і деякими депутатами Київради про механізм обходу медреформи. За його словами, передача клінік Міністерству охорони здоров'я буде означати, що вони "стануть приватними вотчинами своїх головних лікарів, які отримають фінансування з держбюджету і можливість практично безконтрольно вести бізнес".

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